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46 минут назад

Почему люди, которые хвастаются, так сильно раздражают

Ferra.ru

Есть люди, которые постоянно словно жалуются на свои достижения (например, говорят, что у них совсем нет на себя времени, так как они постоянно нужны друзьям) или проявляют ложную скромность. Наверняка вам такие личности не очень приятны. Но чем это объясняется с точки зрения науки?

Почему хвастуны так сильно раздражают
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперты из Университета Северной Каролины и Гарвардской школы бизнеса провели исследование, чтобы выяснить, почему «скромные хвастуны» могут так раздражать. Статья с результатами этого исследования была опубликована в 2018 году.

Всего учёные определили две разновидности скромных хвастунов. Также они выяснили, что сильнее всего людей бесят хвастливые жалобы. Это, например, когда человек говорит что-то типа «У меня совсем нет времени на себя, потому что друзья постоянно хотят меня видеть».

Вторая разновидность раздражающих хвастунов - это те, кто показывает ложную скромность. Например, они могут сказать: «Не понимаю, почему я всем так нужен».

Почему же такие люди раздражают сильнее, чем личности, которые прямо рекламируют себя? Специалисты считают, что основная причина - в том, что и жалобы, и скромность этих людей окружающие воспринимают как фальшивые. То есть подобные люди просто кажутся неискренними.

Психология,
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