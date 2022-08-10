Почему хвастуны так сильно раздражают

Есть люди, которые постоянно словно жалуются на свои достижения (например, говорят, что у них совсем нет на себя времени, так как они постоянно нужны друзьям) или проявляют ложную скромность. Наверняка вам такие личности не очень приятны. Но чем это объясняется с точки зрения науки?

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Эксперты из Университета Северной Каролины и Гарвардской школы бизнеса провели исследование, чтобы выяснить, почему «скромные хвастуны» могут так раздражать. Статья с результатами этого исследования была опубликована в 2018 году.

Всего учёные определили две разновидности скромных хвастунов. Также они выяснили, что сильнее всего людей бесят хвастливые жалобы. Это, например, когда человек говорит что-то типа «У меня совсем нет времени на себя, потому что друзья постоянно хотят меня видеть».

Вторая разновидность раздражающих хвастунов - это те, кто показывает ложную скромность. Например, они могут сказать: «Не понимаю, почему я всем так нужен».