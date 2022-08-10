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5 минут назад

Что делать, если нет сил работать, а советы расслабиться раздражают

WMJ.ru

В последнее время, судя по разным опросам, около 70% россиян чувствуют тревогу и стресс: новости вокруг, возможные сокращения, повышение объема работы. Предприниматель Александра Гуреева поделилась практическими способами, которые помогут организовать рабочую рутину, чтобы день проходил эффективно и просто.

Что делать, если нет сил работать, а советы расслабиться раздражают
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Нежелание работать знакомо почти каждому — это нормально, когда от внешнего или внутреннего перенапряжения организм хочет отдохнуть.

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« Расслабься и иди в отпуск» — совет, который не всегда применим. Например, в отпуск могут отпустить только через несколько месяцев или на работе сейчас очень важный проект, который вы не можете оставить на коллег. Очень часто апатичное состояние возникает именно в моменты высокой нагрузки, когда задачи летят со всех сторон.

Эмоциональный и физический перегруз очень затягивает и заставляет нервничать. Важно вовремя отследить это состояние и сделать все, чтобы раздражающие дела приносили как можно меньше хлопот. Вот три совета, с помощью которых вы сможете « собрать» себя.

1 Смотрите на свои задачи как бы с высоты птичьего полета

В проектах на работе и у других дел всегда есть дедлайны. Каждое утро просматривайте свой список задач и напоминайте себе, что да, задач много, но все они конечны. Не будет такого, что вы будете бесконечно находиться в этом болоте.

2 Подумайте о каждой задаче, можно ли ее кому-то передать

Составляя списки дел, стоит идти от большего к меньшему: на месяц, неделю, день. И вот прежде чем идти и делать это все, важно спросить у себя, а может ли кто-то другой сделать эту задачу вместо меня?

Здесь есть подводный камень: составляя список дел, нужно включать в него не только рабочие, но еще и личные и домашние дела. Личные дела обычно просто крутятся в голове, и мы их делаем уже вечером после работы, когда и так устали. Тем временем они загружают нашу «операционную систему», если их не выписывать. Думая, кто может сделать задачу вместо вас, стоит искать помощников и на личные дела. Это не значит, что даже если нет финансовой возможности все равно обязательно каждый день должны приходить клининг, повар и няня для ребенка. Прибраться дома может партнер или ребенок-подросток, а часть рабочих задач готова забрать коллега, которая сейчас нагружена минимально.

Очевидно, когда у вас перегруз по всем сферам и варианта не делать — нет, нужно просить помощь.

3 Отделяйте мысли о себе от себя

В такие моменты завала, когда вы попадаете в болото негатива и мыслей из серии «Я устала и не справляюсь», помогают упражнения.

Например, когда внутри нас просыпается маленький критик который всем недоволен, стоит это проговорить: - «Я ленивый» - «Я думаю, что я ленивый» - «У меня есть мысль, что я ленивый»

Это нужно делать медленно, надо прочувствовать каждое слово и каждую мысль. На третьем этапе навязывание, что вы якобы ленивы, отделяется от вас, становится проще контролировать состояние. Можно озвучивать эти критические мысли смешными голосами, чтобы не вгонять себя в негативное состояние и иметь возможность еще сильнее отделить эти мысли от себя. Это помогает вспомнить, что мысли отдельно, ты — отдельно. К реальности они никак не относятся. Самое главное вовремя отследить стрессовый момент. Можно наклеить стикер-напоминалку на экран компьютера или любое другое место у себя на работе.

Психология,
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