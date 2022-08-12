Как победить страх первого свидания после долгих отношений

Проработка всего трех внутренних проблем, включая возникшую из-за расставания старую травму, избавит от страха первого свидания после длительного перерыва, сообщила психолог-сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, которые помогут решиться на новые отношения и получить максимум удовольствия от знакомства с новым человеком.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Вопрос, как победить страх первого свидания и не обжечься снова, вполне оправдан, так как после разрыва тяжело снова довериться кому-то, рассказала Кондрашева. Особенно тяжело, когда отношения длились долго и расставание вышло непростым, продолжила она. Для того, чтобы победить страх перед первым свиданием, нужно разобраться в основных установках и ограничениях.

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Одним из самых сильных и вместе с тем распространенных страхов у тех, кто пережил расставание, психолог назвала мысль о том, что новые отношения снова принесут боль.

Кондрашева посоветовала понять, что новый человек ни в чем не виноват и что далеко не все люди хотят причинить боль, а возможно, и сами находятся в такой же уязвимой позиции.

Также многих людей после разрыва отношений страшит страх новой неудачи, продолжила психолог. Из-за этого человеку может начать казаться, что счастье в личной жизни недостижимо. Кондрашева отметила: «Конечно, расставание вполне возможно. Через месяц, год, а то и несколько лет. Но вспомните о положительных сторонах: если подойти к этому осознанно, бонусом придут ценные уроки, ведь самые лучшие учителя — это люди вокруг. Любого есть за что поблагодарить. К тому же вероятность счастливого исхода ничуть не меньше. Важно проработать предыдущий опыт, чтобы не совершать былых ошибок в новых отношениях, и всегда стремится к развитию».

И последняя «ловушка», в которой можно оказаться после расставания: в ретроспективе старые отношения начинают казаться идеальными, рассказала Кондрашева. По ее словам, у человеческой психики есть свойство забывать плохое и помнить хорошее, но стоит понять, что это не так.