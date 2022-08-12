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4 часа назад

Я (не) справляюсь: как объективно оценивать свою работу

Теории и Практики

У каждого из нас периодически возникает мысль: а хорошо ли я работаю? Довольны ли окружающие тем, что я делаю? Для ответов на эти вопросы обычно используется ассесмент — метод комплексной диагностики сотрудников. Его можно использовать и по отношению к самому себе. Делимся несколькими методиками, которые помогут проанализировать вашу работу и найти точки роста.

Я (не) справляюсь: как объективно оценивать свою работу
Фото: Теории и практики Теории и практики

Прежде чем вы приступите к оценке своей работы, поставьте цель этого анализа, а также конкретизируйте, что именно вам важно оценить — например, недавний проект, регулярные задачи, качество проводимых встреч. Возможно, вы хотите посмотреть на свою работу в целом, чтобы понять свою готовность перехода на новую должность или смены траектории развития.

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«Окно Джохари»

Метод «Окно Джохари» разработан американскими психологами Джозефом Луфтом и Харри Ингхэмом. О нем подробнее рассказывается в книге «Интервью с самим собой. Индивидуальный ассесмент как инструмент самоанализа руководителя».

«Окно» состоит из четырех зон:
  • Открытая — ваши очевидные качества;
  • Слепая — качества, которые видят в вас другие, но не видите вы;
  • Скрытая — качества, известные вам, но неизвестные другим;
  • Неизвестная — особенности, скрытые ото всех.

Но стоит учесть, что этот метод позволит создать общую картину и понять, какие качества помогают или же мешают в работе. Но качество выполнения задач, проектов с помощью этого «окна» оценить будет сложно.

Опрос коллег

Если в вашей компании не проводятся регулярные оценки сотрудников, например по методу 360, попробуйте сделать опросник самостоятельно. Сначала составьте список проектов, в которых вы недавно участвовали, и далее для каждого из них подготовьте ряд утверждений, которые нужно оценить от 1 до 5, где

5 — полностью не согласен;

4 — скорее не согласен;

3 — скорее согласен;

2— совершенно согласен;

1 — не владею информацией.

Примеры утверждений: «Я могу спокойно обратиться к [имя] с просьбой и быстро получить обратную связь», «Мне психологически комфортно работать с [имя]», «Меня устраивает качество выполнения [конкретная задача /обязанность]», «Если возникает проблема, то в первую очередь [имя] тщательно анализирует причины и быстро находит решение». Чем конкретнее вы сформулируете предложение, тем точнее будет оценка.

Самоанализ

Объективно оценить себя, на самом деле, невозможно: мы подвержены множеству когнитивных искажений, например селективному восприятию, ошибке игрока. Но все же честный разговор с самим собой позволит найти слабые места и понять, к чему вы хотите двигаться.

Для начала выставьте ограничения для анализа — возьмите конкретный проект или же временной период на работе (последний месяц). Ответьте на следующие вопросы:
  • Какие результаты я получил?
  • Что помогло мне их достичь?
  • Какие задачи выполнялись легко?
  • С какими трудностями я столкнулся?
  • Довольны ли клиенты/партнеры/коллеги выполненной мною работой?
  • Какую обратную связь я получал?
  • С чем я не справился?
  • Что можно было бы сделать лучше/быстрее?
  • Какие навыки мне нужно развить для того, чтобы сделать этот проект лучше?
  • Что в этом проекте стало лучше или хуже, чем в предыдущем?
  • Или что на протяжении этого месяца у меня получается лучше по сравнению с предыдущим?

Важно четко понимать, что вы подразумеваете под словом «лучше», и конкретизировать свой KPI. Постарайтесь взглянуть на свою работу так, будто вы заказчик или начальник и вам представляют некий результат.

Для анализа трудностей можно воспользоваться следующим методом. Разделите страницу на четыре части:

«Проблема» — опишите основную задачу, которую вы решали, реализовывая проект. «Действие» — перечислите действия, которые вы предприняли, решая задачу. «Результат» — опишите то, что вы получили в итоге, с использованием метрик.

«Опыт» — навыки и знания, которые вы приобрели в процессе решения задачи. «Применение» — какие из них вы будете использовать на практике.

Рекомендации для оценки своей работы

  • не забывайте о внутренних победах (например, поборол страх публичных выступлений, научился говорить «нет»);
  • сверяйтесь с мнением коллег из разных подразделений;
  • конкретизируйте свои достижения;
  • старайтесь посмотреть на свою работу глазами коллеги, начальника;
  • оценивайте проекты через время — когда вы по их завершении восстановите силы, а эмоции уже не помешают.
Психология,Нет,
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