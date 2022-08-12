Я (не) справляюсь: как объективно оценивать свою работу

У каждого из нас периодически возникает мысль: а хорошо ли я работаю? Довольны ли окружающие тем, что я делаю? Для ответов на эти вопросы обычно используется ассесмент — метод комплексной диагностики сотрудников. Его можно использовать и по отношению к самому себе. Делимся несколькими методиками, которые помогут проанализировать вашу работу и найти точки роста.
Прежде чем вы приступите к оценке своей работы, поставьте цель этого анализа, а также конкретизируйте, что именно вам важно оценить — например, недавний проект, регулярные задачи, качество проводимых встреч. Возможно, вы хотите посмотреть на свою работу в целом, чтобы понять свою готовность перехода на новую должность или смены траектории развития.
Метод «Окно Джохари» разработан американскими психологами Джозефом Луфтом и Харри Ингхэмом. О нем подробнее рассказывается в книге «Интервью с самим собой. Индивидуальный ассесмент как инструмент самоанализа руководителя».
Но стоит учесть, что этот метод позволит создать общую картину и понять, какие качества помогают или же мешают в работе. Но качество выполнения задач, проектов с помощью этого «окна» оценить будет сложно.
Если в вашей компании не проводятся регулярные оценки сотрудников, например по методу 360, попробуйте сделать опросник самостоятельно. Сначала составьте список проектов, в которых вы недавно участвовали, и далее для каждого из них подготовьте ряд утверждений, которые нужно оценить от 1 до 5, где
5 — полностью не согласен;
4 — скорее не согласен;
3 — скорее согласен;
2— совершенно согласен;
1 — не владею информацией.
Примеры утверждений: «Я могу спокойно обратиться к [имя] с просьбой и быстро получить обратную связь», «Мне психологически комфортно работать с [имя]», «Меня устраивает качество выполнения [конкретная задача /обязанность]», «Если возникает проблема, то в первую очередь [имя] тщательно анализирует причины и быстро находит решение». Чем конкретнее вы сформулируете предложение, тем точнее будет оценка.
Объективно оценить себя, на самом деле, невозможно: мы подвержены множеству когнитивных искажений, например селективному восприятию, ошибке игрока. Но все же честный разговор с самим собой позволит найти слабые места и понять, к чему вы хотите двигаться.
Важно четко понимать, что вы подразумеваете под словом «лучше», и конкретизировать свой KPI. Постарайтесь взглянуть на свою работу так, будто вы заказчик или начальник и вам представляют некий результат.
Для анализа трудностей можно воспользоваться следующим методом. Разделите страницу на четыре части:
«Проблема» — опишите основную задачу, которую вы решали, реализовывая проект. «Действие» — перечислите действия, которые вы предприняли, решая задачу. «Результат» — опишите то, что вы получили в итоге, с использованием метрик.
«Опыт» — навыки и знания, которые вы приобрели в процессе решения задачи. «Применение» — какие из них вы будете использовать на практике.