Учёные доказали пользу сада и огорода для женщин

Здоровых женщин в возрасте около 30 лет случайно распределили на две группы. Одна занималась творчеством, а другая — садоводством. Затем учёные оценили у них уровни стресса, депрессии и тревоги. Кроме того, в начале и в конце каждого сеанса у женщин измеряли частоту сердечных сокращений и артериальное давление.