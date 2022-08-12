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51 минуту назад

Учёные доказали пользу сада и огорода для женщин

Ferra.ru

Новое исследование подтвердило терапевтические преимущества садоводства и огородничества. У здоровых женщин, которые занимаются этим, заметно улучшается настроения и уменьшаются симптомы депрессии.

Учёные доказали пользу сада и огорода для женщин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Здоровых женщин в возрасте около 30 лет случайно распределили на две группы. Одна занималась творчеством, а другая — садоводством. Затем учёные оценили у них уровни стресса, депрессии и тревоги. Кроме того, в начале и в конце каждого сеанса у женщин измеряли частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Оказалось, что участницы как художественной, так и садоводческой группы продемонстрировали снижение уровня стресса и симптомов депрессии. Были некоторые свидетельства того, что группа садоводов получила даже больше преимуществ.

«Результаты показывают, что занятие садоводством или творчеством в качестве досуга может принести пользу для психического здоровья», — отметили учёные.

Психология,
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