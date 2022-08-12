Как понять, чего вы хотите на самом деле

Порой нас окружает столько возможностей, что трудно сказать наверняка: мы делаем что-то потому, что хотим, — или потому, что это модно, доступно или перспективно? Чтобы сэкономить свое время и силы, а также не растерять гармонию с собой, делимся с вами пятью практиками, которые помогут разобраться в своих желаниях.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Эту технику используют для изучения причинно-следственных связей, и она отлично подходит не только для решения рабочих задач, но и для поиска своих истинных желаний. Каждый следующий виток, начинающийся с вопроса «почему?», приоткрывает причинно-следственные связи, стоящие за вашими желаниями и целями. Может, ваше желание прямо сейчас осветлить волосы и сделать пирсинг продиктовано модой, а может, это ваше давнее желание, которое вы наконец-то можете воплотить? Иногда в ходе таких размышлений выясняется, что желание вовсе не ваше и от его исполнения вам не станет лучше или хуже.

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Составьте пары из категорий и сравните, без чего вы точно не можете обойтись. Например, в паре «семья или деньги», как правило, побеждает «семья». Тогда в табличке вы присваиваете семье номер 1, а тому, от чего можете отказаться, — 0. Здесь важно быть предельно честным, даже если внутренний неведомый критик называет вас «меркантильным» каждый раз, когда вы выбираете деньги вместо прогулок под луной. Затем посчитайте, сколько раз каждая из категорий оказалась в приоритете. Та, что набрала наибольшее число очков, — ваш приоритет, и если ваши желания связаны с ней, то вы поступаете правильно.

Когда ответы найдены, проанализируйте, как нынешние желания соотносятся с вашими приоритетами. Возможно, у вас получится не просто определить истинность своих желаний, но и превратить их в цели, достижение которых сделает вас счастливее.

Этот прием особенно эффективен, если вы замечаете за собой склонность к импульсивным поступкам. Он поможет сохранить и перераспределить ресурсы, а также избавит от сожалений и чувства вины.