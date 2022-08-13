Привязанность или зависимость? Нужно ли бороться с захламлением?

Почему нельзя зависеть от вещей, как научиться прощаться с ненужными предметами и как организовать хранение, рассказывает профессиональный организатор пространства Анастасия Аксакова.

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В современном мире все вокруг шепчет нам, что для счастья нужно что-то купить. Мы попадаем в бесконечную гонку за радостями, из года в год накапливаем в доме предметы быта, одежду и прочие вещи, тем самым захламляем свое жилье и создаем в нем беспорядок. Как бороться с привязанностью к вещам и с чего начать расхламление, расскажет Анастасия Аксакова — профессиональный организатор пространства, эксперт по порядку, сертифицированный консультант метода Мари Кондо.

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Зависимость от вещей не делает вас счастливее

Погоня за положительными эмоциями напоминает замкнутый круг: мы зарабатываем и тратим, зарабатываем и тратим, каждый раз отдавая деньги, получаем краткосрочное ощущения счастья, маленький выброс дофамина. Но после этого внутри все равно остается пустота, которую мы пытаемся заткнуть вещами, но не получается. И когда производители и маркетологи снова предлагают какую-то новинку, появляется надежда. Надежда на то, что новая покупка что-то изменит в жизни. Но дело в том, что вещи могут дать удовлетворение только в моменте: они не сделают вас счастливее, сколько бы вы не зарабатывали.

Привязанность к вещам может вредить вам и вашим близким

Порой мы вкладываем излишний смысл в неодушевленные предметы. Например, ребенок пролил томатный сок на любимые мамины джинсы. Она взрывается и кричит на малыша, а потом расстраивается от своей реакции и мучается угрызениями совести. Свое поведение она оправдывает тем, что ее самые лучшие джинсы теперь испорчены, а такие же больше нигде не купишь. Или другой пример: ребенок сломал дорогую игрушку. И снова крики и нервы, а малыш остается в недоумении. Он еще не знает цену деньгам, но уже знает, что он плохой, он делает маму несчастной. Ставя вещи на первое место, мы лишаем себя спокойствия и умиротворения, а иногда еще и сильно задеваем своих близких. Они чувствуют вину и расстраиваются. Но больше всего их огорчает поток гнева, который на них обрушивается. После ссор и выяснений отношений всегда остается осадок. В порыве эмоций мы говорим обидные вещи, стараясь сделать человеку так же больно, как и нам в минуту, когда мы потеряли дорогую вам, во всех смыслах, вещь. И далеко не все потом забывают это, даже если делают вид. А теперь подумайте, вспоминаете ли вы про эту вещь сейчас? Испытываете ли такую же злость спустя время? Если она была безвозвратно испорчена, как вы жили дальше? Вернувшись назад, как бы вы поступили? Считаете ли вы, что отношения с близким человеком дороже, чем все вещи вместе взятые? Ответ очевиден.

Как научиться расхламлению?

Чтобы обзавестись новыми полезными привычками в потреблении, сначала нужно проработать свое прошлое. Бывает, мы держимся за какие-то вещи и копим хлам не потому, что он нам нужен, а потому, что мы боимся разорвать связь с воспоминаниями ушедших дней. Неосознанно держимся за старое, хотим идти вперед, но эти якоря не дают нам сделать ни единого шага. Проблема людей, которые чувствуют привязанность к вещам, заключается в том, что они не понимают, что им действительно нужно. Они не могут определиться с чем-то конкретным и окружают себя всем подряд. Такой подход существенно портит качество жизни. Человек становится заложником своих вещей, ведь они отнимают время и превращают жизнь в обслуживание ненужного хлама. Именно поэтому очень важно регулярно расхламляться и освобождать пространство своего дома. При этом следует учитывать главный принцип: оставлять можно только те вещи, которые доставляют радость. Цена, новизна или редкость предмета не играют никакой роли. Если вы чувствуете, что эта конкретная вещь больше не вызывает положительных эмоций — попрощайтесь с ней с благодарностью. Только после того, как вы избавитесь от ненужных вещей, можно приступать к непосредственной организации пространства. Рассортируйте предметы по категориям и выберите подходящее место для их хранения. Для каждой категории важно найти определенное место: шкаф, комод, балкон, кладовка — постарайтесь задействовать все возможные места в доме. Не забывайте о том, что после использования вещь нужно возвращать на свое место. Так вы будете поддерживать порядок в доме и не допустите бардака.

Преимущества организованного хранения