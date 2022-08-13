Психологи назвали топ запрещенных фраз, которые отгоняют удачу

Все слова, которые мы произносим, обладают определенной энергетикой. И есть некоторые фразы, которые лучше не произносить, так как они могут навредить и спугнуть счастье.

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Некоторые фразы несут разрушительный эффект, поэтому лучше их избегать. В таком случае жизнь изменится к лучшему, и будет меньше негативной энергии.

Я не красивый (ая). Каждый в своем отражении замечает все мельчайшие недостатки. Но если научиться хвалить себя перед зеркалом, то в жизни появится больше хорошего, а неудач станет меньше. А со временем вы сможете полюбить свои особенности.

Я глупый (ая). В основном мы склонны ругать себя за несовершенство. Но наши умственные способности чаще гораздо лучше, чем мы привыкли о себе думать. Напоминайте себе об этом и не ругайте себя за свои решения.

Я никогда не стану счастливой(ым). Эта установка несет в себе очень много негатива. Она лишает уверенности и задает планку для вашего будущего. Нужно всегда помнить, что жизнь меняется к лучшему, и не говорить подобные фразы.

У меня не получится. Эта фраза сразу настраивает на неудачу. Гораздо эффективнее, наоборот, думать о том, что вы все можете, однако не всегда все получается с первого раза. А если вы считаете, что у вас не получится, то это действительно так и будет. Поэтому если вы верите в себя, то шансы на успех значительно выше.

Я неудачник(ца). Эта фраза – еще одна установка на постоянные провалы. В жизни бывают черные полосы, но они заканчиваются, и начинается череда удач, пишет rsute.ru. Поэтому не произносите эту фразу, если не хотите, чтобы неудача преследовала вас всю жизнь.

Самая страшная фраза

Вышеперечисленные фразы несут в себе негатив. Но специалисты смогли выявить самую разрушительную фразу, которую ни в коем случае нельзя себе говорить. Эта фраза: «Я никогда себе этого не прощу!». Так вы лишаете себя права на счастливую жизнь и постоянно корите себя за свои неудачи.