Запреты не работают: 10 простых способов развить самоконтроль

Благодаря навыку самоконтроля мы способны достигать долгосрочных целей и выполнять длинную работу, разбивая ее на маленькие этапы. Подавляя сиюминутные желания и избегая импульсивных действий, можно значительно повысить эффективность в работе и личной жизни.

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Самоконтроль часто ассоциируется с ограничениями. Но психологи утверждают, что излишняя строгость к себе и полный отказ от удовольствий только вредят. Начинает развиваться тревога, ведь все держать под контролем невозможно.

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Поддаваться мимолетному удовольствию - тоже путь к разрушению. Две стороны медали негативно сказываются на эмоциональном здоровье человека. Поэтому так важен баланс в чувствах. Не забывайте периодически «кормить» внутреннего ребенка, но и не поддавайтесь его прихотям.

Эмоциональный самоконтроль

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Направлен на выработку позитивного мышления при преодолении трудностей. Вместо острой реакции на происходящее, нужно успокоиться, подумать о первопричинах и найти разумное решение. Не стоит поддаваться панике и эмоциям. Трезвое отношение сделает вас более эффективным.

Поведенческий самоконтроль

Позволяет действовать в направлении долгосрочных целей. Если четко знать, куда нужно идти, то отправиться не тем путем невозможно. Например, желание освоить иностранный язык не станет мотивацией делать это каждый день. А вот решение переехать в другую страну сразу подталкивает приступить к изучению. Это и есть долгосрочная цель.

Преимущества развития самоконтроля Избавление от вредных привычек с помощью остановки импульсивного поведения. Переедание, выпивка и курение являются неосознанными, автоматическими действиями. Сиюминутные покупки бьют по бюджету и не приносят долгой радости. Самоконтроль позволяет задуматься прежде, чем поддаться порыву.

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Разрешение конфликтов с помощью контроля своих эмоций. Сдерживая первичные чувства, можно избежать испорченных отношений, то есть сделать социальное взаимодействие более эффективным.

Управление временем с помощью самоконтроля позволяет минимизировать опоздания и прокрастинацию, а значит освоить навык тайм-менеджмента.

Концентрация мыслей позволяет легко войти в рабочее состояние, избавиться от потока в голове и сфокусироваться на задаче. Таким образом вы можете управлять своим вниманием.

Достижение долгосрочных целей через отказ от мимолетных желаний в пользу чего-то большего.

Способы развития самоконтроля

1. Ставьте четкие цели

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Абстрактная цель может быть невыполнимой. Чем четче задача, тем понятнее к ней путь и выше мотивация для ее достижения. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной по времени. Формулировка «хочу стать выносливым» неверная. Нужно ставить задачу иначе: «заниматься спортом не менее трех раз в неделю по часу».

2. Не запрещайте, а ищите замену

Вспомните детство, когда нам что-то не разрешали – этого хотелось еще сильнее. Запретный плод так сладок. Поэтому не ставьте никаких табу, а ищите альтернативу. Вместо залипания в социальных сетях предпочтите прогулку на свежем воздухе, вместо конфет, шоколада и чипсов выберите любимый фрукт.

3. Переведите внимание от предмета соблазна

Прежде, чем совершить нежелательное действие, попробуйте переключить свое внимание на что-то другое: выпейте воды, выгляните в окно, поговорите по телефону или примите ванну.

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Популярный в социальных сетях эксперимент, где детей оставляли наедине со сладким, подтверждает силу самоконтроля перед запрещенным. Малыши всячески старались отвлечься от искушения, закрывали глаза, начинали ходить или играть. Благодаря переключению внимания, они в итоге получали в два раза больше. Так же и со взрослыми.

4. Отдалитесь от искушений

Сложно удержаться от искушения, если оно постоянно попадается на глаза. Например, невозможно не съесть булку, если она есть дома, или не выпить алкоголь, если вы находитесь с друзьями в баре. Поэтому избегайте ситуаций, которые приведут к запрещенному.

5. Выждите немного времени прежде, чем поддаться соблазну

За это время можно успокоиться, переключить внимание и перехотеть. В очередной раз напомните себе о конечной цели и остановите себя прежде, чем совершите нежелательное действие.

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6. Начинайте с минимума

Если резко отказаться от запрещенного, организм сильно впадет в стресс и тогда высока вероятность срыва. Постепенное, планомерное и стабильное движение к цели позволит мягко пройти весь путь. Самоконтроль – ограниченный ресурс, поэтому начинайте с малого и двигайтесь потихоньку. Например, отказывайтесь от кофе не сразу, а медленно сокращайте его потребление, переходя на чай.

7. Отмечайте свои достижения

Даже если достижения будут казаться незначительными, обязательно их фиксируйте. Подмечая результаты своих трудов, Вы станете более мотивированным и осознаете, что движетесь в правильном русле, прямиком к поставленной цели.

8. Простите себя за слабости

Если вдруг что-то пошло не так, и вы отклонились от намеченного пути, не вините себя. Все люди совершают ошибки – это вовсе не значит, что они слабы и безвольны. Простите себя и двигайтесь дальше, вернувшись на запланированную колею.

Экспресс газета

9. Заранее планируйте поведение в определенных ситуациях

Необходимо понять, какие ситуации провоцируют вас совершить нежелательное действие. Заранее продумайте условия и свои реакции. Например, «если мне нужно поесть вне дома, то я выберу здоровую кухню».

10. Записывайте навязчивые мысли