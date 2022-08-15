Запреты не работают: 10 простых способов развить самоконтроль

Благодаря навыку самоконтроля мы способны достигать долгосрочных целей и выполнять длинную работу, разбивая ее на маленькие этапы. Подавляя сиюминутные желания и избегая импульсивных действий, можно значительно повысить эффективность в работе и личной жизни.
Самоконтроль часто ассоциируется с ограничениями. Но психологи утверждают, что излишняя строгость к себе и полный отказ от удовольствий только вредят. Начинает развиваться тревога, ведь все держать под контролем невозможно.
Поддаваться мимолетному удовольствию - тоже путь к разрушению. Две стороны медали негативно сказываются на эмоциональном здоровье человека. Поэтому так важен баланс в чувствах. Не забывайте периодически «кормить» внутреннего ребенка, но и не поддавайтесь его прихотям.
Направлен на выработку позитивного мышления при преодолении трудностей. Вместо острой реакции на происходящее, нужно успокоиться, подумать о первопричинах и найти разумное решение. Не стоит поддаваться панике и эмоциям. Трезвое отношение сделает вас более эффективным.
Позволяет действовать в направлении долгосрочных целей. Если четко знать, куда нужно идти, то отправиться не тем путем невозможно. Например, желание освоить иностранный язык не станет мотивацией делать это каждый день. А вот решение переехать в другую страну сразу подталкивает приступить к изучению. Это и есть долгосрочная цель.
Абстрактная цель может быть невыполнимой. Чем четче задача, тем понятнее к ней путь и выше мотивация для ее достижения. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной по времени. Формулировка «хочу стать выносливым» неверная. Нужно ставить задачу иначе: «заниматься спортом не менее трех раз в неделю по часу».
Вспомните детство, когда нам что-то не разрешали – этого хотелось еще сильнее. Запретный плод так сладок. Поэтому не ставьте никаких табу, а ищите альтернативу. Вместо залипания в социальных сетях предпочтите прогулку на свежем воздухе, вместо конфет, шоколада и чипсов выберите любимый фрукт.
Прежде, чем совершить нежелательное действие, попробуйте переключить свое внимание на что-то другое: выпейте воды, выгляните в окно, поговорите по телефону или примите ванну.
Популярный в социальных сетях эксперимент, где детей оставляли наедине со сладким, подтверждает силу самоконтроля перед запрещенным. Малыши всячески старались отвлечься от искушения, закрывали глаза, начинали ходить или играть. Благодаря переключению внимания, они в итоге получали в два раза больше. Так же и со взрослыми.
Сложно удержаться от искушения, если оно постоянно попадается на глаза. Например, невозможно не съесть булку, если она есть дома, или не выпить алкоголь, если вы находитесь с друзьями в баре. Поэтому избегайте ситуаций, которые приведут к запрещенному.
За это время можно успокоиться, переключить внимание и перехотеть. В очередной раз напомните себе о конечной цели и остановите себя прежде, чем совершите нежелательное действие.
Если резко отказаться от запрещенного, организм сильно впадет в стресс и тогда высока вероятность срыва. Постепенное, планомерное и стабильное движение к цели позволит мягко пройти весь путь. Самоконтроль – ограниченный ресурс, поэтому начинайте с малого и двигайтесь потихоньку. Например, отказывайтесь от кофе не сразу, а медленно сокращайте его потребление, переходя на чай.
Даже если достижения будут казаться незначительными, обязательно их фиксируйте. Подмечая результаты своих трудов, Вы станете более мотивированным и осознаете, что движетесь в правильном русле, прямиком к поставленной цели.
Если вдруг что-то пошло не так, и вы отклонились от намеченного пути, не вините себя. Все люди совершают ошибки – это вовсе не значит, что они слабы и безвольны. Простите себя и двигайтесь дальше, вернувшись на запланированную колею.
Необходимо понять, какие ситуации провоцируют вас совершить нежелательное действие. Заранее продумайте условия и свои реакции. Например, «если мне нужно поесть вне дома, то я выберу здоровую кухню».
Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, которые мешают придерживаться плана, начните выписывать их на бумагу. Это позволит высвободить голову и увидеть истинность своих желаний.