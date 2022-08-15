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2 часа назад

Психолог Крупин: справиться с "черной полосой" в жизни поможет оценка тяжести состояния

Газета.Ruиещё 1

Клинический психолог и психоаналитик Владимир Крупин рассказал, что Череда трудностей в жизни, которые часто называют «черной полосой», не появляется сама по себе, а многое зависит от восприятия каждого конкретного человека и его хода мышления. Об этом сообщает URA.RU.

Справиться с "черной полосой" поможет оценка тяжести состояния
Фото: Газета.руГазета.ру

«Черная полоса — это то, как человек сам определяет свою жизнь в данный момент времени. Это мир в глазах смотрящего и представление человека о данном периоде. Если человек думает, что его постигли неудачи в жизни, то, возможно, он находится в депрессии или в подавленном настроении и чувствах», — рассказал психолог.

По его словам, есть объективные факты в жизни для своевременного проживания горя, например, смерть близкого человека или потеря питомца.

Куприн подчеркнул, что если человек «чувствует черную» полосу, то нужно оценить степень тяжести и сохранить психологическое здоровье. Следует понять для самого себя, что можно изменить в текущей ситуации. Но если чувствуется, что «черная полоса» затянулась, то следует обратиться за помощью к специалистам.

Ранее клинический психолог Мария Бабушкина рассказала, как понять, что у ребенка депрессия. По словам специалиста, распознать депрессию у детей сложнее, поскольку они не всегда могут описать свое состояние.

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