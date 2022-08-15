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1 час назад

Психолог рассказала, что розыгрыши не всегда полезны

Вести Подмосковья

Если у человека есть проблемы с самооценкой, он невротичен, его психика недостаточно крепкая, любой неожиданный «прикол» может нанести ему вред вплоть до инфаркта, рассказала NEWS.ru психолог Анна Март.

Психолог рассказала, что розыгрыши не всегда полезны
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Поскольку подобные «мероприятия» нацелены на провоцирование сильной эмоциональной реакции, для этого используются разные провокации: нарушения личных границ, попытки напугать жертву, привести в замешательство, вызвать гнев и так далее. При этом невозможно знать, как сработают защитные механизмы психики того или иного человека, говорит специалист:

«Если у человека проблемы с сосудами, он склонен к гипертонии или его возраст превышает 40 лет, стресс может вызвать инфаркт. Сильные эмоциональные реакции, даже положительные, противопоказаны таким людям», – предупредила Март.

Эксперт добавила, что часто приколы несут угрозу психике оппонентов. Тот, кого разыграли, может испытать большое потрясение, чувство беспомощности, незащищенности, ущербности, вообще – впасть после «шутки» в оцепенение. В результате человек получит настоящую психологическую травму – будет пытаться избежать определенных мест, ситуаций и вообще в дальнейшем сторониться людей.

В то же время, предупредила психолог, ответная реакция может быть прямо противоположной – рефлекторной, опасной для окружающих. В этом случае объект «шутки» может впасть в ярость, даже избить шутника или совершить другие антисоциальные действия. Поэтому, задумывая прикол, стоит сто раз подумать – на кого он направлен и какие последствия может вызвать.

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