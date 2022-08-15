Психолог рассказала, что розыгрыши не всегда полезны

Если у человека есть проблемы с самооценкой, он невротичен, его психика недостаточно крепкая, любой неожиданный «прикол» может нанести ему вред вплоть до инфаркта, рассказала NEWS.ru психолог Анна Март.
Поскольку подобные «мероприятия» нацелены на провоцирование сильной эмоциональной реакции, для этого используются разные провокации: нарушения личных границ, попытки напугать жертву, привести в замешательство, вызвать гнев и так далее. При этом невозможно знать, как сработают защитные механизмы психики того или иного человека, говорит специалист:
«Если у человека проблемы с сосудами, он склонен к гипертонии или его возраст превышает 40 лет, стресс может вызвать инфаркт. Сильные эмоциональные реакции, даже положительные, противопоказаны таким людям», – предупредила Март.
Эксперт добавила, что часто приколы несут угрозу психике оппонентов. Тот, кого разыграли, может испытать большое потрясение, чувство беспомощности, незащищенности, ущербности, вообще – впасть после «шутки» в оцепенение. В результате человек получит настоящую психологическую травму – будет пытаться избежать определенных мест, ситуаций и вообще в дальнейшем сторониться людей.
В то же время, предупредила психолог, ответная реакция может быть прямо противоположной – рефлекторной, опасной для окружающих. В этом случае объект «шутки» может впасть в ярость, даже избить шутника или совершить другие антисоциальные действия. Поэтому, задумывая прикол, стоит сто раз подумать – на кого он направлен и какие последствия может вызвать.