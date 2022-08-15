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1 час назад

Почему ночью вечно возникает желание чем-то заняться вместо сна

Ferra.ru

Замечали ли вы, что желание посмотреть или попробовать что-то новое появляется нередко поздно вечером - перед сном? Причём обычно - после напряжённого рабочего дня. С чем это может быть связано с точки зрения науки?

Почему ночью возникает желание чем-то заняться вместо сна
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Существуют научные исследования, в ходе которых специалисты изучали откладывание сна человеком на более позднее время. В целом учёные полагают, что это объясняется бессонницей и слабым самоконтролем у человека.

Ferra.ru

Тем не менее есть несколько способов решить эту проблему. В научной литературе выделяется множество методов борьбы с прокрастинацией в целом. Среди них - развитие саморегуляции (к примеру, развитие навыков управления временем, установление определённого времени отхода ко сну) и когнитивно-поведенческие техники (избавление от моделей мышления, которые поддерживают откладывание сна).

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