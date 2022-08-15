Почему ночью возникает желание чем-то заняться вместо сна

Замечали ли вы, что желание посмотреть или попробовать что-то новое появляется нередко поздно вечером - перед сном? Причём обычно - после напряжённого рабочего дня. С чем это может быть связано с точки зрения науки?

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Существуют научные исследования, в ходе которых специалисты изучали откладывание сна человеком на более позднее время. В целом учёные полагают, что это объясняется бессонницей и слабым самоконтролем у человека.

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