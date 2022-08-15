Исследование: людям действительно могут «подходить» их имена

Можно ли угадать имя человека, основываясь только на его или её внешности? Израильское исследование показало, что в 40% случаев.

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Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме (HUJ) предположили, что люди часто могут вести себя в соответствии с социальными ярлыками и ожиданиями, связанными с их именем. Это находит отражение в их внешности, что позволяет другим угадывать имена.