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3 часа назад

Исследование: людям действительно могут «подходить» их имена

Ferra.ru

Можно ли угадать имя человека, основываясь только на его или её внешности? Израильское исследование показало, что в 40% случаев.

Исследование: людям действительно могут «подходить» их имена
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме (HUJ) предположили, что люди часто могут вести себя в соответствии с социальными ярлыками и ожиданиями, связанными с их именем. Это находит отражение в их внешности, что позволяет другим угадывать имена.

В эксперименте испытуемым давали фотографию человека и несколько вариантов имени. Участники выбирали правильное имя почти в 40% случаев, что намного превышает 25-процентный шанс на правильное случайное предположение.

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