Когда «нет» значит «нет»: как отказывать эгоцентрикам

«Делов-то на двадцать минут, зашли и вышли, неужели тебе сложно? А вот я для тебя и не такое делаю. Не хочешь помогать, да? Ну, попроси меня о чем-нибудь в следующий раз». Хотя бы раз в жизни вы наверняка слышали подобную фразу от родителя, коллеги, партнера или даже друга. Бывает, что человек настолько поглощен собой и своими проблемами, что не представляет, как кто-то может отказаться от участия в его непростой судьбе. Рассказываем, как отказать эгоцентричному человеку и сохранить самооценку.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Кто такой эгоцентрик?

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Всем нам свойственен эгоизм — это нормальное качество, которое существует вместе с личными границами. Если вы умеете уделять внимание себе и своим потребностям и не испытываете проблем с тем, чтобы держать в приоритете свое благополучие, то у вас все в порядке. Примером здорового эгоизма можно считать инструкцию по использованию кислородной маски в самолете: «Надеть ее сначала на себя, потом на ребенка или соседа».

Эгоцентризм — это крайняя степень эгоизма, когда собственное «я» не усиживается в личных границах человека и постоянно заползает на чужую территорию. Эгоцентричный человек даже не подозревает о существовании чужой точки зрения, о наличии у людей собственных интересов, планов и ценностей. Мир, по мнению такого человека, либо крутится по его правилам, либо ополчается на несчастного эгоцентрика всей своей несправедливой мощью. Для такого человека существует два мнения: его и неправильное, по этому принципу он делит окружение на своих и чужих, еще может быть разделение на ведомых и тех, к кому можно прислушаться. Если посторонний человек начинает проявлять независимость или будет пытаться отстоять свои личные границы, то эгоцентрик либо начнет считать его своим врагом, либо станет игнорировать.

Эгоцентрики часто (заслуженно) становятся злодеями или антигероями на большом экране, со многими из них вы наверняка встречались:

Готель

Приемная мать принцессы Рапунцель из мультфильма 2010 года — один из самых наглядных примеров эгоцентричного и эмоционально отдаленного родителя. В ее представлении идеальный ребенок должен быть тише воды, ниже травы, не требовать чего-то сверх меры и восхищаться добротой и бескорыстием матери.

Джоффри Баратеон

Помните, была такая «Игра престолов»? Джоффри Баратеон еще 10 лет назад вошел в рейтинг самых ненавидимых злодеев со своим детским эгоцентризмом и неудержимой жестокостью. Желание, чтоб его приказы исполнялись моментально, склонность к манипуляциям тоже признаки эгоцентрика.

Рик

Главный герой мультсериала «Рик и Морти» тоже тот еще эгоцентрик. Скверный характер у него прослеживается по отношению ко всем членам семьи, особенно к Морти, которого Рик может оторвать от любых занятий фразой «Приключение на двадцать минут, зашли и вышли» или прибегнуть к манипуляциям, лишь бы получить желаемое.

Но с эгоцентриками можно столкнуться и в реальной жизни, и с ними, к сожалению, не помогут ни магия, ни лазерные пушки. Как правило, такие люди играют не последнюю роль в нашей жизни. Это могут быть родители, уверенные, что, нарушая личные границы ребенка, они делают как лучше, друзья или коллеги.

Как отказать эгоцентрику?

Как правило, эгоцентричный человек строит свою просьбу так, что варианта отказать у собеседника нет. Он может сделать так, что собеседник сам предложит помощь: будет долго и картинно страдать, рассказывая, как сложно собирается шкаф и какие кривые нынче пошли инструкции. Может впихнуть просьбу как бы между строк: «Заходи ко мне на чай, заодно шкаф починишь» — или просто напомнит, как помог вам пару лет назад и теперь пора оказать ответную услугу.

Попытка отказа заставляет эгоцентрика только усилить напор и пустить в ход манипуляции, шантаж дружбой и хорошим отношением, которые в результате могут превратиться в отповедь или даже в яростный конфликт. Вот несколько советов, которые помогут вам пережить этот эпизод и не поддаваться на манипуляции.

Возвращайте собеседника к изначальному предмету разговора

Часто эгоцентричный человек в попытках убедить собеседника будет делать крутые виражи, вспоминая события десятилетней давности, прошлые огрехи и давние акты дружбы. Сохраняйте фокус на предмете разговора, возвращайте собеседника к факту своего отказа.

Не оправдывайтесь

Помните, что любое ваше слово может быть использовано против вас. Поэтому чем больше вы расскажете в свое оправдание, тем больше аргументов против вас будет использовано. У вас горит дедлайн? Значит, какая-то работа для вас важнее! У вас свои планы? «Даже не верится, что ты такой эгоист и тебе плевать на других!»

Если у вас есть вариант остановить разговор, сделайте это

Ваш собеседник не заинтересован в обоюдовыгодном решении конфликта, он готов бороться до конца, даже если вы отказали в мелочи. В ваших интересах не продолжать конфликт до компромисса, а защитить свои оставшиеся нервные клетки. Иногда для этого стоит еще раз обозначить свою позицию и опустить занавес. Если коммуникация проходила онлайн, просто не отвечайте некоторое время. Уйдите в другую комнату, если человек находится на расстоянии броска первого попавшегося под руку предмета. Помните, что это не поражение.