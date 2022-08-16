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4 часа назад

Россиянам рассказали, как правильно отдыхать

Вести Подмосковья

Стоит ли считать трудоголизм эмоциональным расстройством? На этот счет мнения экспертов разнятся, однако все сходятся в одном – если переборщить с работой, легко довести себя до эмоционального и физического истощения и даже до депрессии. Как избежать такого печального финала, Общественной службе новостей рассказала психолог Александра Метальникова.

Как правильно отдыхать
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Лучшим средством от перенапряжения специалист считает полноценный, правильно организованный отдых.

«Глубокий целительный отдых – лучшее лекарство и основа счастливой жизни! Позвольте себе эту роскошь, и вам не придется выгорать ни одного дня»,

– призвала специалист, дав несколько советов, как это сделать.

1. Напишите мотивацию – зачем и для чего мне отдыхать?

Чтобы расслабиться? А зачем вам расслабляться? Чтобы хорошо себя чувствовать? Не стесняйтесь – ответьте на этот вопрос предельно честно. Целеполагание прояснит не только суть проблемы, но и пути ее разрешения.

2. Замедлиться, чтобы отдохнуть?

Мы живем в эпоху сверхскоростей – надо успеть сделать все и как можно быстрее. Однако ритм нашего тела и ума разгоняется и во время отдыха не может сразу замедлиться. А глубокий отдых возможен только на медленных ритмах.

Для «замедления» эксперт предлагает все свое внимание направить на тело и дыхание – танцевать, смотреть на огонь, воду и лес, вдумчиво и медленно заниматься любовью, валяться и дурачиться с детьми и взрослыми, слушать медленную музыку, неспешно прогуливаться на природе, практиковать хождение босиком по траве и ароматерапию.

Часто можно встретить советы: если вы работаете физически, отдыхайте с умом, если умственно, то с телом.

3. В зависимости от цели и мотивов выберете способы достижения. 

Если, например, стоит задача «расслабиться», то нужна не только физическая активность, но (и в первую очередь) и расслабление мозга и нервной системы в целом, подойдут медитация и массаж, пояснила психолог.

Психология,
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