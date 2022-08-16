Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Чем мозг людей, у которых развит самоконтроль, отличается от мозга остальных: ответ учёных

Ferra.ru

Команда психологов из Канады и Швейцарии не так давно обнаружила, что процессы в мозге у людей с хорошим самоконтролем протекают не так, как у остальных. Как оказалось, в целом у таких людей мозг работает более неторопливо, а ещё он создаёт меньше отвлекающих раздражителей.

Ученые: Мозг людей с развитым самоконтролем отличается
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе исследования, опубликованного в издании Psychological Science, учёные из Фрайбургского университета, Университета Альберты и университетской больницы Берна выяснили, что нейронные процессы, которые протекают в мозге, у людей с развитым самоконтролем отличаются в среднем меньшей скоростью, чем у остальных. Поэтому можно сказать, что такие личности имеют «более спокойный ум».

Всего в ходе исследования проводилось два эксперимента. В первом участвовали 50 человек, причём этот эксперимент проводился в Фрайбургском университете. Во втором эксперименте принимали участие более 100 человек, и это исследование уже проводилось в Университете Альберты. Результаты и в том, и в другом случае оказались аналогичными.

Ferra.ru

По словам доктора Бастиана Шиллера с факультета психологии Фрайбургского университета, результаты исследования демонстрируют, что у людей, которые отличаются хорошим самоконтролем, процессы в мозге протекают более плавно. Поэтому их мозг создаёт меньше отвлекающих раздражителей.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители