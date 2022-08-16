Ученые: Мозг людей с развитым самоконтролем отличается

Команда психологов из Канады и Швейцарии не так давно обнаружила, что процессы в мозге у людей с хорошим самоконтролем протекают не так, как у остальных. Как оказалось, в целом у таких людей мозг работает более неторопливо, а ещё он создаёт меньше отвлекающих раздражителей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В ходе исследования, опубликованного в издании Psychological Science, учёные из Фрайбургского университета, Университета Альберты и университетской больницы Берна выяснили, что нейронные процессы, которые протекают в мозге, у людей с развитым самоконтролем отличаются в среднем меньшей скоростью, чем у остальных. Поэтому можно сказать, что такие личности имеют «более спокойный ум».

Всего в ходе исследования проводилось два эксперимента. В первом участвовали 50 человек, причём этот эксперимент проводился в Фрайбургском университете. Во втором эксперименте принимали участие более 100 человек, и это исследование уже проводилось в Университете Альберты. Результаты и в том, и в другом случае оказались аналогичными.

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