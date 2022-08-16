10 фактов о том, как работает мозг во время обучения

Обучение — сложный процесс, в котором задействовано все наше тело и, конечно, мозг. И если знать особенности его работы, процесс познания можно сделать эффективнее и интереснее. Вместе с экспертами образовательной платформы Нетология и «Лаборатории знаний» делимся 10 фактами о том, как работает мозг во время обучения.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Тезис №1: повторенье — мать ученья

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«Благодаря повторению запускается процесс консолидации — переход от медленной, сознательной обработки информации к быстрой и бессознательной автоматизации. Когда мы изучаем новую информацию, она попадает в краткосрочную память. Согласно кривой забывания Германа Эббингауза, около 70% этой информации вы вскоре забудете. Чтобы не растерять знания, нужно повторение — так вы переводите информацию в долгосрочную память».

— Мария Панкова, руководитель учебно-методического отдела Нетологии.

Тезис №2: сон необходим для эффективного обучения

Пока мы спим, мы продолжаем учиться. Французский нейробиолог Станислас Деан в своей книге «Как мы учимся» отмечал, что после сна когнитивная деятельность улучшается, и в подтверждение привел ряд исследований. В 1994 году израильские ученые провели эксперимент, который это подтвердил.

«В течение дня добровольцы учились обнаруживать полосу в определенной точке сетчатки. Эффективность выполнения задачи медленно увеличивалась, пока не достигала плато. Однако стоило ученым отправить испытуемых спать, как их ждал сюрприз: когда те просыпались на следующее утро, их производительность резко повышалась и оставалась на этом уровне на протяжении следующих нескольких дней», — описывал Деан.

Когда исследователи будили участников во время стадии быстрого сна, никаких улучшений не наблюдалось. Из этого следует, что глубокий сон способствует консолидации — переходу от медленной, сознательной обработки информации к быстрой и бессознательной автоматизации. Наоборот, быстрый сон содействует закреплению перцептивных и моторных навыков.

Итак, во время сна полученная за день информация систематизируется и закрепляется в памяти. После сна когнитивная деятельность улучшается.

Тезис №3: память улучшается благодаря физическим нагрузкам

Исследователи Университета Британской Колумбии выяснили, что регулярные физические нагрузки (в частности, аэробные) увеличивают объем гиппокампа. Этот отдел мозга отвечает за запоминание текстовой информации. В нем обрабатывается новая информация и переходит из краткосрочной в долгосрочную память. В исследовании участвовали 120 пожилых людей. Упражнения увеличивали объем гиппокампа на 2%, эффективно обращая вспять возрастную потерю объема на 1–2 года.

Тезис №4: после концентрации должно следовать расслабление и рассеивание внимания

«Мозг в принципе не может долго работать в интенсивном режиме. У него есть некоторый запас энергии, который называют „когнитивным ресурсом“. Когда этот запас заканчивается, то его нужно восполнить. Иногда можно взять его „в долг“ у будущего, если нам предстоит решить срочную задачу, но тогда и период восстановления потребуется более длительный. Что касается второй части тезиса, то мозг действительно переупорядочивает нейронные связи, когда они не задействованы в активном процессе. Поэтому, когда мы перестали думать над проблемой и сосредоточились на чем-то другом, к нам может внезапно прийти решение. По той же причине какая-то идея может прийти к нам во сне, когда мозг имеет намного больше возможностей привести в порядок нейронные связи».

– Егор Апрельский, СТО Лаборатории Знаний.

Тезис №5: запоминать помогает вербальное выражение информации

«Когда мы проговариваем материал, включаются участки мозга, ответственные за устную речь. Наша информация обрастает новыми связями, которых раньше не было. А чем больше связей образуется при запоминании, тем лучше усвоится информация и тем проще нам будет ее потом вспомнить. По этой же причине помогает получение одной и той же информации в нескольких разных формах. Например, совмещение изображений и звукового ряда работает лучше, чем каждый из этих каналов по отдельности».

– Егор Апрельский, СТО Лаборатории Знаний.

Тезис №6: гормон дофамин помогает получать от удовольствие от познания

Гормон дофамин — один из важнейших нейромедиаторов. Он вырабатывается во время процессов, от которых человек получает удовольствие, — именно поэтому это вещество используется мозгом для оценки и закрепления важных для дальнейшей жизни действий. Благодаря дофамину возникает то самое ощущение радостного предвкушения, которое может быть связано и с получением новых интересных знаний. То есть человек хочет учиться, когда он знает, что обучение принесет ему радость или даже эйфорию благодаря познанию.

Тезис №7: учиться можно в любом возрасте

«Мозг обладает нейропластичностью. На самом деле, возрастных ограничений почти нет (сложнее учиться после 60: нейропластичность ухудшается), до 45 лет отличная запоминаемость. Однако вам может показаться, что в юношестве учиться было проще, да и вся жизнь была ярче и насыщеннее. Это связано с эффектом „пика воспоминаний“, который приходится на возраст от 15 до 25 лет. В это время у человека происходит больше нового, чем, допустим, в 30–40 лет, и эти события ярко эмоционально окрашены. Благодаря этой эмоциональной окраске в организме человека происходит сильный выброс нейромедиаторов. Таким образом, гормональный фон организма обеспечивает более глубокую степень запоминания именно в этом возрасте. Но это не означает, что, эмоционально „зачерствев“, вы стали хуже запоминать информацию. Помните об этом».

– Мария Панкова, руководитель учебно-методического отдела Нетологии.

Тезис №8: мозг в состоянии стресса игнорирует информацию, не связанную с ситуацией

«При стрессе и депрессии уменьшается в размерах префронтальная часть коры головного мозга (область мозга, отвечающая за контроль над эмоциями, а также за принятие решений и рабочую память). Тогда как мозжечковая миндалина, также отвечающая за эмоциональные реакции, становится гиперактивной. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что в стрессовой ситуации мы больше подвержены эмоционированию, но не погружению в учебу или рабочие задачи. Также важно понимать, что во время стресса мозг игнорирует информацию, которая не связана со стрессовой ситуацией. То есть эти знания не будут вторично обработаны и, соответственно, не попадут в долгосрочную память. Поэтому не ругайте себя за эмоции и нежелание учиться во время стресса. Это не лень, а защитная реакция вашего мозга».

– Мария Панкова, руководитель учебно-методического отдела Нетологии.

Тезис №9: любопытство — двигатель развития

«Наш мозг — это сложная машина для предсказаний. Он все время пытается спрогнозировать состояние окружающего мира и за правильные прогнозы получает вознаграждение. А когда обнаруживается расхождение, мозг корректирует свои предсказательные алгоритмы. Поэтому наше любопытство направлено не на любую информацию вообще, а только на ту, которая улучшает нашу способность предсказывать значимые для нас аспекты окружающего мира. Кроме того, у разных людей внутренние механизмы вознаграждения устроены по-разному, и это влияет на то, какие аспекты реальности являются для нас значимыми. Поэтому у разных людей круг интересов может сильно отличаться».

– Егор Апрельский, СТО Лаборатории Знаний.

Тезис №10: мозг изобретателен

«Мозг избирателен. Он придирчиво выбирает, на что ему тратить энергию, исходя из того, какое вознаграждение он может получить. Он, как эффективный инвестор, старается получить максимальную отдачу от минимальных вложений. Если он увидит возможность выгоды, высокого вознаграждения в будущем, он не пожалеет энергии для усвоения новой информации».