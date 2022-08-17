«Честным трудом не заработаешь»: какие установки мешают разбогатеть

«Большие деньги — большие проблемы» — многие выросли с этой мыслью, но именно она и не позволяет финансово расти. Какие еще заблуждения тормозят рост вашего дохода, "Рамблеру" рассказала Александра Гейфман, основатель психологического центра Точка Geyfman.

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Нам кажется, что быть богатым — значит обречь себя на несчастливую жизнь, но это в корне неверно. На самом деле страх денег неразрывно связан с нежеланием брать на себя большую ответственность. Разберем с точки зрения психологии 5 основных мифов, касающихся «богатой» жизни.

Александра Гейфман Основатель психологического центра Точка Geyfman

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Миф №1. Мир небезопасный, как и люди в нем

Установка: Люди — опасные существа, они желают мне зла и постоянно осуждают. Лучше не заявлять о себе во всеуслышание.

Реальность: Если вам знакома эта установка, вполне вероятно, что вы испытываете социальную тревожность. Это значит, что вы чувствуете беспокойство, когда находитесь в обществе, предпочитаете не вступать в разговор с незнакомыми людьми, боясь сказать или сделать что-нибудь не так. Если вы хотите достигать финансовых успехов, вам придется взаимодействовать с людьми: ведь именно они платят за товары и услуги деньгами.

«В борьбе с социальной тревожностью поможет выстраивание личных границ: да, вероятно кто-то будет вас осуждать, но вам необязательно верить чужому мнению».

Как себе помочь?

Способ №1. Отслеживайте ситуации, в которых вам становится страшно. Допустим, вы боитесь высказываться на рабочих совещаниях. Сделайте заметку в телефоне: обозначьте событие, которое вас напугало, чувства, которые вы испытали, и мысль, которая сопровождала ваши эмоции. А затем попробуйте взять слово на собрании. Отметьте, что произошло после вашего публичного выступления? Действительно ли над вами смеялись и осуждали? Запишите результат в заметках. Как показывает практика, наши страхи чаще всего не оправдываются.

Способ №2. Доведите ситуацию до абсурда. Подумайте, что будет, если вы провалитесь. Например: я не смогу ответить на вопрос — меня уволят — я не найду новую работу — у меня не будет денег — мне никто не поможет — я умру. Насколько эта цепочка утверждений кажется вам реальной?

Ответьте на вопросы:

Какие есть варианты, кроме пугающих вас событий?

Как я могу снизить вероятность худшего исхода?

Что я сделаю, если все-таки худший вариант воплотиться в жизнь?

Миф №2. Богатые не ценят простых удовольствий

Установка: Если я хочу наслаждаться закатами, то деньги лучше не зарабатывать. Богатству чужды бесплатные удовольствия, оно развращает.

Реальность: Это неправда, потому что, наоборот — наслаждаться простыми радостями можно тогда, когда закрыта финансовая безопасность, иначе будет много тревоги и ощущения загнанности.

Миф №3. Богатые люди высокомерные и идут по головам ради денег

Установка: Богатые не думают о других, это злые люди.

Реальность: Такие установки родом из 90-х: важно понять, что время разбоев уже закончилось.

Люди, у которых есть деньги — это обычные люди, которые ходят на работу так же, как и вы. А «злыми» могут быть не только богатые».

Как себе помочь?

Найти позитивные кейсы, где обычные люди смогли увеличить свой доход.

«Например, я родилась в небогатой семье в 90-х, начинала буквально «из низов»: в детстве я продавала жвачки и мыла полы, училась на историческом факультете, затем устроилась в табачный магазин и постепенно стала амбассадором бренда.



Сегодня я практикующий психолог и основатель собственного психологического центра Точка Geyfman. Со мной работают 6 психологов, помогающих людям изменить свой взгляд на вещи. Александра Гейфман Основатель психологического центра Точка Geyfman

Миф №4. Я недостаточно хорош, чтобы зарабатывать много.

Установка: Для больших денег нужен неординарный талант и выдающиеся способности.

Реальность: На самом деле важны две вещи — бешеное желание зарабатывать и наличие инструментов для этого.

Как себе помочь?

Желание денег должно быть обусловлено чем-то зажигающим вас — например, «изменить жизни тысячам людей», «оставить след в истории», «построить большой дом для всей семьи», «посмотреть огромное количество стран».



Нужно выбрать аутентичную мотивацию и изучить необходимые инструменты для достижения заветной цели. Например, способы продажи ваших услуг в социальных сетях. Александра Гейфман Основатель психологического центра Точка Geyfman

Миф №5. Богатым быть опасно

Установка: Богатым все завидуют и желают гадости. Богатые люди — одинокие.

Реальность: Возможно, зависть будет со стороны вашего окружения. Однако на каждом уровне есть те, кто зарабатывает меньше, и те — кто больше. Сумма не важна. Наверняка вы уже сейчас зарабатываете больше, чем кто-то из ваших знакомых — но вряд ли вы чувствуете себя одинокими от этого.

Как себе помочь?

Не относитесь к деньгам, как к чуду, дарованому одним и недоступному для других. Пусть деньги станут вашим надежным инструментом для реализации поставленных целей.

Александра Гейфман Основатель психологического центра Точка Geyfman

Резюме

Научитесь отслеживать ваши негативные установки. Если вы используете слова всегда, никогда, только так — сфокусируйтесь на этом, это то самое убеждение, которое вас ограничивает.

Александра Гейфман Основатель психологического центра Точка Geyfman

Чтобы избавиться от таких установок, попробуйте следовать следующему алгоритму:

Представьте, что у вас совсем нет ограничений. Возьмите один аспект жизни, который вас сейчас волнует. Сопоставьте ваше негативное убеждение об этом. Создайте позитивное убеждение, перекрывающее ваши негативные установки, и опирайтесь на него.