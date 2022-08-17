«Честным трудом не заработаешь»: какие установки мешают разбогатеть

«Большие деньги — большие проблемы» — многие выросли с этой мыслью, но именно она и не позволяет финансово расти. Какие еще заблуждения тормозят рост вашего дохода, "Рамблеру" рассказала Александра Гейфман, основатель психологического центра Точка Geyfman.
Установка: Люди — опасные существа, они желают мне зла и постоянно осуждают. Лучше не заявлять о себе во всеуслышание.
Реальность: Если вам знакома эта установка, вполне вероятно, что вы испытываете социальную тревожность. Это значит, что вы чувствуете беспокойство, когда находитесь в обществе, предпочитаете не вступать в разговор с незнакомыми людьми, боясь сказать или сделать что-нибудь не так. Если вы хотите достигать финансовых успехов, вам придется взаимодействовать с людьми: ведь именно они платят за товары и услуги деньгами.
«В борьбе с социальной тревожностью поможет выстраивание личных границ: да, вероятно кто-то будет вас осуждать, но вам необязательно верить чужому мнению».
Способ №1. Отслеживайте ситуации, в которых вам становится страшно. Допустим, вы боитесь высказываться на рабочих совещаниях. Сделайте заметку в телефоне: обозначьте событие, которое вас напугало, чувства, которые вы испытали, и мысль, которая сопровождала ваши эмоции. А затем попробуйте взять слово на собрании. Отметьте, что произошло после вашего публичного выступления? Действительно ли над вами смеялись и осуждали? Запишите результат в заметках. Как показывает практика, наши страхи чаще всего не оправдываются.
Способ №2. Доведите ситуацию до абсурда. Подумайте, что будет, если вы провалитесь. Например: я не смогу ответить на вопрос — меня уволят — я не найду новую работу — у меня не будет денег — мне никто не поможет — я умру. Насколько эта цепочка утверждений кажется вам реальной?
Ответьте на вопросы:
Установка: Если я хочу наслаждаться закатами, то деньги лучше не зарабатывать. Богатству чужды бесплатные удовольствия, оно развращает.
Реальность: Это неправда, потому что, наоборот — наслаждаться простыми радостями можно тогда, когда закрыта финансовая безопасность, иначе будет много тревоги и ощущения загнанности.
Миф №3. Богатые люди высокомерные и идут по головам ради денег
Установка: Богатые не думают о других, это злые люди.
Реальность: Такие установки родом из 90-х: важно понять, что время разбоев уже закончилось.
Люди, у которых есть деньги — это обычные люди, которые ходят на работу так же, как и вы. А «злыми» могут быть не только богатые».
Найти позитивные кейсы, где обычные люди смогли увеличить свой доход.
Установка: Для больших денег нужен неординарный талант и выдающиеся способности.
Реальность: На самом деле важны две вещи — бешеное желание зарабатывать и наличие инструментов для этого.
Установка: Богатым все завидуют и желают гадости. Богатые люди — одинокие.
Реальность: Возможно, зависть будет со стороны вашего окружения. Однако на каждом уровне есть те, кто зарабатывает меньше, и те — кто больше. Сумма не важна. Наверняка вы уже сейчас зарабатываете больше, чем кто-то из ваших знакомых — но вряд ли вы чувствуете себя одинокими от этого.
Чтобы избавиться от таких установок, попробуйте следовать следующему алгоритму:
Здоровые отношение с деньгами формируются через преодоление финансовых заблуждений.