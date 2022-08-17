Психотерапевт посоветовал чаще признаваться в любви друзьям

Друзьям стоит чаще признаваться друг другу в любви, считает психотерапевт Шон Гровер. В статье для Psychology Today он рассказал, как развивать и поддерживать дружеские отношения.
«Печальная реальность заключается в том, что многие (особенно мужчины), стесняются сказать друзьям “Я люблю тебя”, даже если в глубине души чувствуют именно это»,
— отметил Гровер. Он признал, что выражать свои чувства бывает трудно. Многие боятся, что их отвергнут, и не хотят показывать свои уязвимые стороны. Эксперт полагает, что в большинстве случаев такие страхи напрасны.
По мнению Гровера, друзья должны свободно говорить даже о том, что их не устраивает или обижает. При этом важно уметь донести свое мнение в мягкой форме.
«Вместо того чтобы говорить: "Ты задел мои чувства. Я злюсь на тебя", что может спровоцировать конфликт, попробуйте сказать: "Я расстроен, и это меня беспокоит. Я не хочу, чтобы это повредило нашей дружбе"»,
— посоветовал психотерапевт.
Не менее важно научиться доверять людям, уверен эксперт. По его словам, если относиться к окружающим с подозрением, то люди интуитивно почувствуют это и будут держаться на расстоянии.
«Открытость к людям внушает доверие и привлекает к вам других»,
— заявил психотерапевт.
В заключение Гровер посоветовал определить общий настрой дружеского общения. Он упомянул клиента, который рассказал о своих пессимистичных и постоянно раздраженных знакомых, общение с которыми только портило ему настроение. Психотерапевт считает, что в таких случаях следует задуматься о том, стоит ли продолжать подобные отношения.