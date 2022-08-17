Психотерапевт посоветовал чаще признаваться в любви друзьям

Друзьям стоит чаще признаваться друг другу в любви, считает психотерапевт Шон Гровер. В статье для Psychology Today он рассказал, как развивать и поддерживать дружеские отношения.

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«Печальная реальность заключается в том, что многие (особенно мужчины), стесняются сказать друзьям “Я люблю тебя”, даже если в глубине души чувствуют именно это»,

— отметил Гровер. Он признал, что выражать свои чувства бывает трудно. Многие боятся, что их отвергнут, и не хотят показывать свои уязвимые стороны. Эксперт полагает, что в большинстве случаев такие страхи напрасны.

По мнению Гровера, друзья должны свободно говорить даже о том, что их не устраивает или обижает. При этом важно уметь донести свое мнение в мягкой форме.

«Вместо того чтобы говорить: "Ты задел мои чувства. Я злюсь на тебя", что может спровоцировать конфликт, попробуйте сказать: "Я расстроен, и это меня беспокоит. Я не хочу, чтобы это повредило нашей дружбе"»,

— посоветовал психотерапевт.

Не менее важно научиться доверять людям, уверен эксперт. По его словам, если относиться к окружающим с подозрением, то люди интуитивно почувствуют это и будут держаться на расстоянии.

«Открытость к людям внушает доверие и привлекает к вам других»,

— заявил психотерапевт.