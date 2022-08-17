Психолог назвала пять эффективных способов все успевать

Чтобы все успевать, нужно планировать время и меньше просматривать соцсети, уверена кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова. Эффективные способы быстро справляться с делами она назвала в статье для Psychologies.ru.
Ярикова выделила пять распространенных ситуаций, из-за которых человек испытывает постоянную нехватку времени и дала рекомендации, которые помогут их преодолеть.
По словам психолога, люди нередко хватаются за первые попавшиеся задачи, откладывая на потом самые важные из них.
«В итоге на что-то сил и желания хватило, а на самое важное — нет. А завтра новые дела…Таким образом веретено нерешенных задач тянется за вами, не давая расслабиться»,
— пояснила она.
Ярикова призвала ранжировать дела во степени важности и очередности, чтобы все успевать.
По словам психолога, люди не всегда правильно рассчитывают время, которое потребуется на выполнения работы.
«Мы планируем встречу через час, не учитывая, что только дорога займет час, а еще нужно заложить время на то, чтобы выйти из дома, дойти до метро или машины (плюс переходы или пробки соответственно)»,
— пояснила она и дала совет здраво оценивать собственные силы и грамотно планировать график.
Самые сложные задачи требуют серьезных усилий, поэтому их часто оставляют «на потом», отметила Ярикова.
«Верный путь, чтобы все успевать и чтобы на все хватало времени — не откладывать сложные задачи, а, наоборот, решать их в самом начале, чтобы не возникало никакого соблазна!»
— предложила вариант действий она.
Психолог уверена, что не стоит жертвовать отдыхом и выходными, пытаясь как можно быстрее решить все накопленные задачи. Она объяснила, что дела никогда не закончатся, и в процессе их решения непременно возникнут новые. Кроме того, продолжила Ярикова, работая без продыху, человек не успевает восстановиться и накопить энергию, что приводит к снижению продуктивности в будущем.
Психолог объяснила, что современный человек ежедневно использует гаджеты, причем далеко не все делают это с умом.
«Кто-то познает, узнает, а кто-то — бездумно проверяет соцсети»,
— иронично отметила она. Время, которое тратится на скроллинг ленты или проверку страниц в социальной сети, по словам Яриковой, стоит направить на решение накопившихся дел.