5 книг, которые помогут пережить измену

Почему изменяют даже в счастливых отношениях? Можно ли простить предательство? На эти и многие другие вопросы про отношения и неверность вы найдете ответы в нашей подборке, сделанной совместно с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес.

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«Право на «лево». Почему люди изменяют и можно ли избежать измен», Эстер Перель

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«Когда на место поцелуев пришел обмен эротическими фотографиями; когда час в номере мотеля превратился в ночной разговор в Snapchat; когда тайный обед оказался заменен поддельным аккаунтом на Фейсбуке, как нам понять, что считать изменой?», — задается вопросом психотерапевт Эстель Перель. Она много времени посвятила исследованию противоречий между потребностью в безопасности и потребностью в свободе в человеческих отношениях и теперь делится найденными ответами в книге. Также она подробно рассказывает, почему изменяют даже в счастливых семьях, из-за чего женщины соглашаются быть любовницами, а мужчины готовы платить за секс. Автор дает исчерпывающие объяснения того, как изменилось отношение к неверности в последнее время и делится советами, которые помогут пережить предательство партнера или поддержать близкого человека, столкнувшегося с изменой.

«Скучаю по тебе», Илсе Санд

Порой дружба, надежнее которой, казалось, нет на свете, рушится, а конкретные причины этого сложно назвать. Или родственные отношения, крепкие и близкие, начинают вдруг становиться все менее доверительными. Что мы чувствуем в подобных ситуациях? Досаду, огорчение, иногда злость. Практикующий психотерапевт и священник Илсе Санд говорит, что такие ситуации и чувства вполне естественны. Жизнь идет, мы меняемся, меняются наши взгляды и предпочтения, то же самое происходит с окружающими, поэтому видоизменяются и взаимоотношения. Но не стоит отчаиваться. В этой книге вы найдете стратегии восстановления и улучшения отношений. Автор подкрепляет свой рассказ примерами из реальной жизни, а в конце каждой главы есть упражнения, которые помогут вам взглянуть на себя со стороны и оценить собственные отношения. Лаконично, бережно и максимально полезно.

«Измена. Как справиться с болью, восстановить доверие и начать жить заново», Джанис Спринг

Можно ли простить того, кто изменил, и продолжать жить вместе? Следует ли уйти от того, кто вас предал, или стоит попробовать восстановить отношения? Что вообще считать изменой? Джанис Спринг оказывает психологическую помощь парам, проходящим через кризис, уже больше сорока лет. За это время она видела много разных историй и знает, что даже столь травмирующий опыт можно пережить. В своей книге она подробно рассказывает про стадии, через которые проходит человек, столкнувшийся с предательством, и комментирует чувства, которые он испытывает. Автор настаивает на том, что схема эмоций и переживаний после такого инцидента у всех примерно одинаковая, поэтому важно напоминать себе, что вы не один. В этой книге собрано множество историй людей, переживших предательство, и сценариев того, как можно облегчить свое состояние. Поддерживающее и дарящее надежду на счастливое будущее чтиво.

«Неверность. Почему любимые изменяют, стоит ли прощать, можно ли избежать», Марина Травкова

Говорить про измены не принято: это стыдно, больно, осуждаемо. Но каждый хоть раз сталкивался с неверностью: изменял сам, переживал предательство партнера, а возможно, был свидетелем подобной ситуации у кого-то из коллег, друзей или родственников. Известный психолог и секс-терапевт Марина Травкова четко и без лишних слов раскладывает по полочкам причины измен и рассказывает, как пережить неверность и не сделать себе хуже поспешными выводами и слишком эмоциональными поступками. Автор размышляет о специфике измен в России и развенчивает мифы, связанные с неверностью, а также помогает посмотреть на ситуацию измены со всех точек зрения и выбрать наиболее щадящий сценарий поведения.

«Искусство любить», Эрих Фромм