Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
3 часа назад

Психиатр назвал способы поддержать себя во время обострений

Мослентаиещё 2

Способы поддержать себя во время обострений назвал в беседе с «Мослентой» главный внештатный специалист, психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главврач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева, профессор, доктор медицинских наук Георгий Костюк.

Психиатр назвал способы поддержать себя во время обострений
Фото: МослентаМослента

«Если наступает период хандры и апатии у людей, живущих без психиатрических диагнозов, есть ряд универсальных рекомендаций. Они касаются не только осеннего, но любого тяжелого периода. Он может быть связан не только с временем года, но и с какими-то жизненными обстоятельствами. Нужно помнить, что существует три линии обороны, три защитных круга»,

— сказал Костюк.

В первую очередь специалист рекомендовал не пускаться во все тяжкие, отказать себе в гаджетах, не подсаживаться на алкоголь, азартные игры, непрерывный просмотр видео с нарушением режима сна и бодрствования и так далее. Такие методы скорее будут не помогать, а еще сильнее загонять в болезненное состояние, прикрывая этот эффект маской кратковременного благополучия и отвлечения, уточнил врач.

Разгрузить психоэмоциональную сферу, получить облегчение и предотвратить неприятный сценарий с переходом от хандры к депрессии, по мнению Костюка, позволяют теплые отношения с нашими родными и друзьями. Если все это не помогает, лучше не затягивать и обратиться к психологам и психотерапевтам, резюмировал он.

Узнать, какое давление на человека оказывает жизнь в мегаполисе и правда ли ЗОЖ помогает противостоять психическим заболеваниям и расстройствам, москвичи смогут в ходе бесплатной дискуссии лектория «Здоровая Москва» — «Как найти ЗОЖ в большом городе. От отговорок к реальным действиям». Мероприятие пройдет в субботу, 20 августа, в 16:00 в летнем кинотеатре «Музеон».

Психология,Георгий Костюк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители