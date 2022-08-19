Психиатр назвал способы поддержать себя во время обострений

Способы поддержать себя во время обострений назвал в беседе с «Мослентой» главный внештатный специалист, психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главврач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева, профессор, доктор медицинских наук Георгий Костюк.

Фото: Мослента Мослента

«Если наступает период хандры и апатии у людей, живущих без психиатрических диагнозов, есть ряд универсальных рекомендаций. Они касаются не только осеннего, но любого тяжелого периода. Он может быть связан не только с временем года, но и с какими-то жизненными обстоятельствами. Нужно помнить, что существует три линии обороны, три защитных круга»,

— сказал Костюк.

В первую очередь специалист рекомендовал не пускаться во все тяжкие, отказать себе в гаджетах, не подсаживаться на алкоголь, азартные игры, непрерывный просмотр видео с нарушением режима сна и бодрствования и так далее. Такие методы скорее будут не помогать, а еще сильнее загонять в болезненное состояние, прикрывая этот эффект маской кратковременного благополучия и отвлечения, уточнил врач.

Разгрузить психоэмоциональную сферу, получить облегчение и предотвратить неприятный сценарий с переходом от хандры к депрессии, по мнению Костюка, позволяют теплые отношения с нашими родными и друзьями. Если все это не помогает, лучше не затягивать и обратиться к психологам и психотерапевтам, резюмировал он.