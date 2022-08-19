5 установок, которые мешают найти любовь

Каждый из нас вырастает, неся с собой какой-то багаж установок и принципов «из детства», которые впечатались в наше сознание и влияют на наши поступки. Телесно-ориентированный психотерапевт Маргарита Князева рассказывает "Рамблеру", каким образом точка зрения бабушек и мам мешает нашей личной жизни во взрослом возрасте.

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Установки, которые мы получаем в детстве от наших бабушек и родителей, остаются с нами надолго, нередко – на всю жизнь. Ребенок впитывает все то, что его окружает, буквально с первых дней жизни: сначала он получает телесный опыт, потом чувственный, потом – коммуникативный.

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Как бы ни сложилась наша жизнь во взрослом возрасте, установки, которые мы получаем в семье, влияют на нас. Для одних они становятся стимулом двигаться вперед, развиваться, для других же оказываются тем самым, что тормозит и мешает расти, заводить отношения, прогрессировать.

И, несмотря на то, что часть установок действительно важна для нас, некоторые оказываются балластом, который тянет нас на дно. И вот, какое наследие наших мам и бабушек, живших совсем в другое время, может мешать нашим отношениям.

«Просто потерпи, будь мудрее»

Идея потерпеть, подождать, приноровиться нередко передается нам старшим поколением. Они транслируют: «стерпится - слюбится», терпение приравнивается к мудрости: «будь мудрее, не воспринимай близко к сердцу». Терпение ценится, терпение – золото, но в этой «мудрости» кроется большой груз лишней ответственности. Женщина становится ответственна чуть ли не за всё, что происходит с ее отношениями и браком.

А раз ответственна – значит и виновата, если что-то пошло не так. Любые шероховатости ложатся на плечи женщины, ведь «ты же женщина». Муж пьёт, изменяет, играет, отношения охладели – якобы повод обвинить женщину, что она чего-то не додала.

Маргарита Князева Телесно-ориентированный психотерапевт, тренер

Но в отношениях участвуют двое, а значит во всем, что происходит внутри отношений, тоже участвуют двое. Не с точки зрения «есть виноватый и есть обиженный», а с точки зрения целостной атмосферы, доверия, вклада, чуткости, открытости и любви. Всё это создают двое.

«Плохонький, но свой»

Во времена наших мам, а уж тем более бабушек, мужчины действительно были в дефиците. Найти себе партнера было непросто, а сам факт выхода замуж нередко считался успехом. О том, насколько этот партнер подходил женщине, о романтике, сексуальной гармонии, задумывались далеко не всегда.

В одних случаях любовь действительно со временем приходила, но чаще люди продолжали жить просто как партнёры. Эти сценарии существуют до сих пор. Когда та часть отношений, что несёт флирт, игру, огонь, страсть – затухает или почему-то считается неважной, тогда люди живут как партнёры, как мама и папа, ради детей, как брат и сестра, в отстраненных «соседских» отношениях, в холодных отношениях с точечными ссорами или вовсе как чужие люди.

«Женщина должна вести быт и ухаживать за мужчиной»

Украшать дом, делать его уютным, готовить вкусные блюда – это всё прекрасно, но только в том случае, если это наполняет женщину, а не истощает давлением «надо» и «должна».

Времена, когда женщины только и делали, что вели дом и воспитывали детей, уходят в прошлое, сегодня существует огромное количество других способов реализации. Однако общество все еще ждет, что женщины должны быть хорошими хозяйками, заботящимися о муже и доме. Те, кто не слишком «успешен» в этой области, часто сталкиваются с чувством вины, что они не соответствуют чьим-то ожиданиям.

Но в действительности нет ничего зазорного в том, чтобы делегировать домашние дела другим членам семьи или даже наемным работникам – это совершенно точно не делает из женщины плохую хозяйку. Тем же, кто занимается домом самостоятельно, нужно не забывать о том, что домашние дела – это тоже работа, которая требует и сил, и времени, и вдохновения. Важно не обесценивать свой труд.

«Часики тикают»

Общество давит на женщин: сразу после замужества они начинают подвергаться вопросам о грядущей беременности. Или: «Когда за вторым?»

Это неуместные вопросы и нарушение границ, но часто люди не осознают, как это может давить и даже ранить. Особенно страдают те, кто столкнулся с репродуктивными трудностями, не может прийти к согласию с мужем или решает финансовые сложности. Но тем не менее такой подход и такие вопросы в нашем обществе считаются нормой. Под давлением вопросов и ожиданий женщины могут даже начать предавать себя и соглашаться в отношениях на то, что им не подходит.

Маргарита Князева Телесно-ориентированный психотерапевт, тренер

Например, в качестве отца может быть выбран мужчина, которого она не любит, с которым нет душевной и чувственной близости, но «он хороший». И это ловушка, в которой даже после рождения ребёнка часто сложно почувствовать себя счастливой.

«Только не развод»

Даже после того, как чувства ослабевают и ничто не держит партнеров в браке, многие не решаются на развод, боясь осуждения со стороны. Женщины опасаются, что их будут винить в том, что именно они не спасли брак, а также, что они останутся в статусе «разведенки», в некоторых случаях еще и «с прицепом».