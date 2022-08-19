Как перестать брать на себя ответственность за чужие эмоции?

От нашего умения распознавать чужие эмоции зависит качество наших отношений с окружающими людьми. Но у такой эмпатии есть темная сторона, когда мы настолько проникаемся переживаниями ближнего своего, что берем на себя ответственность за его эмоции. Разбираемся, почему это происходит и как перестать брать на себя чужие чувства.

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Как попасть на «темную сторону» эмпатии?

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Представьте ситуацию: спокойный вечер, ничего не предвещает беды, по телевизору крутят очередной эпизод «Великолепного века», кот шерстит диван, и тут с работы возвращается ваш сожитель, сосед по квартире или друг. Лицо мрачнее тучи, брови нахмурены так, что ими можно орехи колоть, слышится поскрипывание стиснутых зубов. Ключи летят через весь коридор, ботинки сброшены, как балласт с воздушного шара, человек пытается с умеренным дружелюбием сказать «привет», но в глазах читается «Не влезай! Убьет», как на трансформаторной будке.

У всех бывают плохие дни, но когда это случается с нашими близкими, мы всеми силами пытаемся вытащить их из подавленного состояния. Это нормально, ведь мотивы самые лучшие: помочь близкому снова чувствовать себя хорошо, иначе вы тоже станете чувствовать себя не очень. В ход идет аварийный набор инструментов для противодействия плохому настроению: любимая комедия, плед, что-то вкусненькое, человек принимает эту заботу с благодарностью, но в этот момент начинает казаться, что вы все равно делаете недостаточно. Проблемы не улетучились, а говорить о них человек не хочет. Когда вы чувствуете, что начинаете все активнее причинять человеку добро, — вы уже на темной стороне эмпатии.

Попасть туда можно разными способами:

По родительскому билету

Многие взрослые в детстве сталкивались с переносом ответственности за эмоции со стороны родителей. Это может происходить в ситуации конфликта, когда родители используют наказание молчанкой с формулировкой «А ты подумай, чем ты мог/ла меня расстроить. Потом поговорим». Эта фраза отпирает ящик Пандоры, в котором хранятся все детские шалости и огрехи, многие из которых даже не доходят до родителей, но ребенок начинает испытывать вину и перебирать вообще все варианты ответа. Такая модель поведения может во взрослом возрасте перетечь в новые отношения на работе или с романтическим партнером.

Желание все контролировать

Людям, которых тянет контролировать все и всех в силу собственной тревожности или наилучших пожеланий — чтобы все были счастливы, — тоже свойственно желание залезть в чужую голову. Попытки сделать свою жизнь идеальной, соответствующей мечтам и фантазиям, часто приводят к тому, что, если человек не достигает своей цели, он считает это собственным провалом.

Эгоцентризм

Когда человек считает себя центром Вселенной, в его представлении весь мир крутится вокруг него и откликается на каждое его действие. Коллега не поздоровался перед утренней планеркой — обиделся или игнорирует? Партнер смотрел без восхищения — он думает о расставании? Ребенок не рассказал, как у него дела в школе, — я плохой родитель? Такая эгоцентрическая позиция свойственна детям, по мере взросления и отстраивания собственных личных границ человек начинает понимать, что не все в этом мире зависит от него. Коллега может быть не в духе, потому что не выпил свой утренний кофе, партнер мог задуматься о том, как муха ходит по потолку и не падает. Но человек эгоцентричный даже не подумает о подобных вариантах.

Как перестать брать на себя ответственность за чужие эмоции?

Все три причины выходят из проблем с личными границами. Человек, склонный брать на себя ответственность за чужие эмоции, часто нарушает чужие личные границы либо вообще не чувствует, что заходит на чужую территорию. Порой он даже может запустить собеседника в собственное личное пространство, позволяя перекладывать ответственность на себя через манипуляции стыдом или виной.

Помните о своих возможностях

Вы не телепат, и уж точно далеко не все вещи в этом мире зависят от вас. Вы не можете сделать других людей счастливыми или веселыми против их воли, и точно так же далеко не вы являетесь причиной недовольства каждого человека, которого вы встречаете в автобусе в час пик.

Дайте собеседнику право на эмоции

Иногда человека стоит на время оставить наедине с самим собой и своими эмоциями. Вы можете словами сказать, что готовы в любой момент выслушать человека или выразить поддержку, обнять, принести мороженого. Не пытайтесь сразу вытягивать человека из стресса или уныния.

Защищайте свое эмоциональное благополучие