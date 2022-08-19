Почему вы соглашаетесь быть на вторых ролях

Они верные, терпеливые, принимающие и… очень несчастные.

Он приходит и делает счастливой, он обещает, что однажды вы будете вместе навсегда. А, может, даже не обещает, но верная возлюбленная не теряет надежды на то, что этот день все же настанет. Психологи называют такую жизнь в режиме ожидания «синдромом запасной женщины».

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В таких отношениях девушка не может быть в плюсе, ведь ее жизнь проходит мимо, а настоящая радость появляется, когда пропадающий герой снова появляется на горизонте.

Часто запасная женщина появляется у женатых мужчин, но иногда эта роль достается избранницам закоренелых холостяков, которые не торопятся связывать себя серьезными отношениями.

Важно помнить, что «запасная женщина» — это не та, с кем мужчина проводит случайную ночь. Нет, эта девушка играет огромную роль в его жизни, но так и не становится «той самой».

Почему мужчинам нужна запасная женщина

В отношениях мужчина получает любовь и заботу взамен на выполнение обязательств: верность, финансовое обеспечение, заботу, нежность и многое другое. Но некоторым очень хочется снова почувствовать безусловную любовь. Ту, которую в детстве дарила мама.

«Запасные женщины» становятся теми, кто любит просто так, ждут, принимают любым. Они — музы и друзья, они не требуют, но с радостью принимают все, что мужчина может им дать. К ним и женатые, и холостяки убегают от рутины, проблем на работе, жизненных неурядиц.

Подсознательно они понимают, что, как только запасная женщина станет основной, она тоже начнет требовать. Больше не будет свободы, принятия и полного понимания. Именно поэтому переводить отношения на другой уровень мужчины совсем не торопятся.

Психологи считают, что оба партнера в таких отношениях находятся в позиции ребенка: они не ищут способа решить проблемы, как взрослые, поэтому просто избегают неудобных вопросов. Женщина понимает, что, став единственной, потеряет статус музы, а мужчина боится отказаться от удобного положения дел.

Они с радостью добирают с музами то, чего не могут получить с женой или в самостоятельной жизни. Кстати, по мнению специалистов, не всегда в таких отношениях есть секс: запасной женщиной может быть близкая подруга, которая надеется, что со временем на нее посмотрят другими глазами.

Как перестать быть запасной женщиной

С точки зрения психологии, «синдром запасной женщины» — еще одна форма любовной зависимости. К таким отношениям склонны девушки, которых «не долюбили» в детстве, они подсознательно считают, что любовь и верность нужно заслуживать, показывая свою «хорошесть».

Чтобы выйти из такого романа, надо начинать с источника проблемы, то есть работать с самооценкой, детскими травмами и самоуважением. Обычно это сложно сделать самой, поэтому лучшим вариантом станет работа со специалистом.