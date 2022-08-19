Раскрыт способ избавления от грусти об ушедшем лете

Чувствовать, что вы провели лето впустую, нормально, заявил психиатр-психолог Алексей Филатов. Такое часто происходит с теми, кто еще до начала сезона строит грандиозные планы на него. Как избавиться от щемящего чувства сожаления, эксперт рассказал в интервью “Вечерней Москве”.
Если мысль об окончании лета, вызывает у вас грусть, скорее всего, вы столкнулись с синдромом упущенных возможностей, отмечает врач.
“Он возникает в том случае, когда человеку предоставляется большое количество вариантов развития событий, ему необходимо принять решение в пользу чего-то одного”, – объясняет Филатов.
Симптомы этого синдрома неизвестны тем, кто не имел альтернативных вариантов, как провести лето.
Если вы все-таки погрузились в тоску об уходящем лете, психиатр дал следующие рекомендации.
В первую очередь необходимо реже заглядывать в соцсети. Скроллинг ленты, наполненной фотографиями из отпуска друзей, коллег и родственников, может только усугубить ваше состояние.
Второй момент – можно попробовать освоить какой-нибудь новый навык или планировать досуг в оставшиеся недели. А на будущее не ставить на лето недостижимые цели. “Рамблер” подготовил список из 10 дел, которые можно успеть сделать до начала сентября.