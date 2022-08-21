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18 минут назад

Россиянам раскрыли самую нелепую причину для развода

Inc-Newsиещё 3

Нередко супруги прикрываются этой фразой, не желая вместе решать проблемы в отношениях.

Россиянам раскрыли самую нелепую причину для развода
Фото: Inc-NewsInc-News

Разводы в России по-прежнему не являются редкостью. И существует множество причин для того, чтобы двое взрослых людей расстались. Но, как отметила психолог Ольга Романив, зачастую супруги на почве каких-то разногласий просто не хотят ни понять друг друга, ни попытаться найти совместное решение. И тогда они вдруг осознают, что они «слишком разные», чтобы быть вместе. И после этого бегут в ЗАГС разводиться. По словам специалиста, в этом мире все люди абсолютно различны и одинаковых людей просто не существует. Так что, фраза «мы слишком разные» - это просто повод для партнеров сбежать от общих проблем. Ведь искренне любить друг друга и быть вместе могут даже полные противоположности.

Психология,Ольга Романив,
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