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27 минут назад

Как управлять деньгами: 7 книг по финансовой грамотности

Теории и Практики

Как сделать свое финансовое положение более стабильным? Как откладывать деньги при ограниченных доходах? Стоит ли инвестировать — и во что? Наверняка вы хотя бы раз в жизни задавались этими или другими вопросами, связанными с личными финансами. Чтобы разобраться в них и научиться управлять деньгами, нужно овладеть как минимум основами финансовой грамотности. Составили подборку книг, которые вам в этом помогут.

Как управлять деньгами: 7 книг по финансовой грамотности
Фото: Теории и практикиТеории и практики

«Девушка с деньгами. Книга о финансах и здравом смысле»

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Анастасия Веселко

Издательство: «Альпина Паблишер», 2022

Книга для тех, кто хочет освоить азы управления финансами и разобраться со своим бюджетом. Анастасия Веселко, блогер и консультант по финансовой грамотности, рассказывает, почему не нужно ждать роста доходов, чтобы начать откладывать, как приучить себя к финансовой дисциплине и улучшить материальное положение, не жертвуя собственным комфортом. А еще развенчивает стереотипы о том, что цифры и финансы — не женское дело.

«Сам себе финансист. Как тратить с умом и копить правильно»

Анастасия Тарасова

Издательство: «Альпина Паблишер», 2022

Если деньги утекают непонятно куда, вести их учет не получается, а об инвестициях и речи не идет, попробуйте воспользоваться советами Анастасии Тарасовой — финансового консультанта и предпринимателя. В своей книге она рассказывает, как выстроить оптимальный бюджет, найти баланс между комфортной жизнью и финансовой стабильностью, разобраться со своими активами и начать инвестировать. Здесь собраны полезные советы и методики — без лишней теории, но со множеством примеров из жизни.

«Самый богатый человек в Вавилоне»

Джордж Сэмюэль Клейсон

Издательство: «АСТ», 2022

Эта небольшая книга уже давно стала классикой: она была впервые опубликована в 1926 году и остается актуальной до сих пор. В ней собраны базовые советы по финансовой грамотности, изложенные в формате притч о древних жителях Вавилона. Читать легко и интересно, а рекомендации и принципы, которые предлагает Клейсон, будут вам полезны на протяжении всей жизни.

«Десять главных правил для начинающего инвестора»

Бертон Малкиел

Издательство: «Интеллектуальная литература», 2022

К этой книге стоит приступать, если вы уже разобрались со своим бюджетом, сформировали финансовую подушку и задумались об инвестициях. Бертон Малкиел, профессор экономики Принстонского университета, предлагает пошаговую стратегию, которая поможет начинающим инвесторам сориентироваться в новой для них области. Вы узнаете, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь, как распределять активы и управлять рисками, какие ошибки совершают чаще всего и многое другое.

«Разумный инвестор. Полный каталог по стоимостному инвестированию»

Бенджамин Грэм

Издательство: «Альпина Паблишер», 2022

Лучшая книга об инвестициях — во всяком случае, по мнению Уоррена Баффетта. Американский экономист Бенджамин Грэм рассказывает об основных принципах инвестирования, делится правилами грамотного инвестора и разбирает проблемы, с которыми в этой области сталкиваются практически все. Если вы задумываетесь об инвестировании и не хотите действовать наугад, эта книга поможет вам разобраться в важнейших механизмах и подходах.

«Давай поговорим о твоих доходах и расходах»

Карл Ричардс

Издательство: «Эксмо», 2021

Еще одна книга об основах основ. Благодаря ей вы сможете разобраться, куда на самом деле уходят ваши деньги, поставить финансовые цели и перестать жить от зарплаты до зарплаты. А еще научитесь относиться к деньгам рационально, не поддаваясь сиюминутным желаниям.

«Дети деньги не зарабатывают. Разрешите себе вырасти и обрести финансовую свободу»

Ирина Марьевич

Издательство: «Интеллектуальная литература», 2022

Единственная книга в нашей подборке, посвященная не финансовой грамотности как таковой, а здоровым отношениям с деньгами. Мы можем знать все о планировании бюджета и инвестициях, но не применять свои знания из-за негативных психологических установок. Согласитесь, сложно отказаться от импульсивных покупок, если они помогают снять стресс. Или повышать доходы, если вы привыкли думать, что богатство счастья не приносит. Психолог Ирина Марьевич рассказывает, как разобраться с подобными проблемами и научиться зарабатывать и тратить деньги с удовольствием.

Психология,Бенджамин Грэм,Анастасия Тарасова,Уоррен Баффетт,Принстонский университет,
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