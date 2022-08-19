Как управлять деньгами: 7 книг по финансовой грамотности

Как сделать свое финансовое положение более стабильным? Как откладывать деньги при ограниченных доходах? Стоит ли инвестировать — и во что? Наверняка вы хотя бы раз в жизни задавались этими или другими вопросами, связанными с личными финансами. Чтобы разобраться в них и научиться управлять деньгами, нужно овладеть как минимум основами финансовой грамотности. Составили подборку книг, которые вам в этом помогут.
Анастасия Веселко
Издательство: «Альпина Паблишер», 2022
Книга для тех, кто хочет освоить азы управления финансами и разобраться со своим бюджетом. Анастасия Веселко, блогер и консультант по финансовой грамотности, рассказывает, почему не нужно ждать роста доходов, чтобы начать откладывать, как приучить себя к финансовой дисциплине и улучшить материальное положение, не жертвуя собственным комфортом. А еще развенчивает стереотипы о том, что цифры и финансы — не женское дело.
Издательство: «Альпина Паблишер», 2022
Если деньги утекают непонятно куда, вести их учет не получается, а об инвестициях и речи не идет, попробуйте воспользоваться советами Анастасии Тарасовой — финансового консультанта и предпринимателя. В своей книге она рассказывает, как выстроить оптимальный бюджет, найти баланс между комфортной жизнью и финансовой стабильностью, разобраться со своими активами и начать инвестировать. Здесь собраны полезные советы и методики — без лишней теории, но со множеством примеров из жизни.
Джордж Сэмюэль Клейсон
Издательство: «АСТ», 2022
Эта небольшая книга уже давно стала классикой: она была впервые опубликована в 1926 году и остается актуальной до сих пор. В ней собраны базовые советы по финансовой грамотности, изложенные в формате притч о древних жителях Вавилона. Читать легко и интересно, а рекомендации и принципы, которые предлагает Клейсон, будут вам полезны на протяжении всей жизни.
Бертон Малкиел
Издательство: «Интеллектуальная литература», 2022
К этой книге стоит приступать, если вы уже разобрались со своим бюджетом, сформировали финансовую подушку и задумались об инвестициях. Бертон Малкиел, профессор экономики Принстонского университета, предлагает пошаговую стратегию, которая поможет начинающим инвесторам сориентироваться в новой для них области. Вы узнаете, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь, как распределять активы и управлять рисками, какие ошибки совершают чаще всего и многое другое.
Издательство: «Альпина Паблишер», 2022
Лучшая книга об инвестициях — во всяком случае, по мнению Уоррена Баффетта. Американский экономист Бенджамин Грэм рассказывает об основных принципах инвестирования, делится правилами грамотного инвестора и разбирает проблемы, с которыми в этой области сталкиваются практически все. Если вы задумываетесь об инвестировании и не хотите действовать наугад, эта книга поможет вам разобраться в важнейших механизмах и подходах.
Карл Ричардс
Издательство: «Эксмо», 2021
Еще одна книга об основах основ. Благодаря ей вы сможете разобраться, куда на самом деле уходят ваши деньги, поставить финансовые цели и перестать жить от зарплаты до зарплаты. А еще научитесь относиться к деньгам рационально, не поддаваясь сиюминутным желаниям.
Ирина Марьевич
Издательство: «Интеллектуальная литература», 2022
Единственная книга в нашей подборке, посвященная не финансовой грамотности как таковой, а здоровым отношениям с деньгами. Мы можем знать все о планировании бюджета и инвестициях, но не применять свои знания из-за негативных психологических установок. Согласитесь, сложно отказаться от импульсивных покупок, если они помогают снять стресс. Или повышать доходы, если вы привыкли думать, что богатство счастья не приносит. Психолог Ирина Марьевич рассказывает, как разобраться с подобными проблемами и научиться зарабатывать и тратить деньги с удовольствием.