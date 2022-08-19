Как управлять деньгами: 7 книг по финансовой грамотности

Как сделать свое финансовое положение более стабильным? Как откладывать деньги при ограниченных доходах? Стоит ли инвестировать — и во что? Наверняка вы хотя бы раз в жизни задавались этими или другими вопросами, связанными с личными финансами. Чтобы разобраться в них и научиться управлять деньгами, нужно овладеть как минимум основами финансовой грамотности. Составили подборку книг, которые вам в этом помогут.

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Анастасия Веселко

Издательство: «Альпина Паблишер», 2022

Книга для тех, кто хочет освоить азы управления финансами и разобраться со своим бюджетом. Анастасия Веселко, блогер и консультант по финансовой грамотности, рассказывает, почему не нужно ждать роста доходов, чтобы начать откладывать, как приучить себя к финансовой дисциплине и улучшить материальное положение, не жертвуя собственным комфортом. А еще развенчивает стереотипы о том, что цифры и финансы — не женское дело.

Издательство: «Альпина Паблишер», 2022

Если деньги утекают непонятно куда, вести их учет не получается, а об инвестициях и речи не идет, попробуйте воспользоваться советами Анастасии Тарасовой — финансового консультанта и предпринимателя. В своей книге она рассказывает, как выстроить оптимальный бюджет, найти баланс между комфортной жизнью и финансовой стабильностью, разобраться со своими активами и начать инвестировать. Здесь собраны полезные советы и методики — без лишней теории, но со множеством примеров из жизни.

Джордж Сэмюэль Клейсон

Издательство: «АСТ», 2022

Эта небольшая книга уже давно стала классикой: она была впервые опубликована в 1926 году и остается актуальной до сих пор. В ней собраны базовые советы по финансовой грамотности, изложенные в формате притч о древних жителях Вавилона. Читать легко и интересно, а рекомендации и принципы, которые предлагает Клейсон, будут вам полезны на протяжении всей жизни.

Бертон Малкиел

Издательство: «Интеллектуальная литература», 2022

К этой книге стоит приступать, если вы уже разобрались со своим бюджетом, сформировали финансовую подушку и задумались об инвестициях. Бертон Малкиел, профессор экономики Принстонского университета, предлагает пошаговую стратегию, которая поможет начинающим инвесторам сориентироваться в новой для них области. Вы узнаете, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь, как распределять активы и управлять рисками, какие ошибки совершают чаще всего и многое другое.

Издательство: «Альпина Паблишер», 2022

Лучшая книга об инвестициях — во всяком случае, по мнению Уоррена Баффетта. Американский экономист Бенджамин Грэм рассказывает об основных принципах инвестирования, делится правилами грамотного инвестора и разбирает проблемы, с которыми в этой области сталкиваются практически все. Если вы задумываетесь об инвестировании и не хотите действовать наугад, эта книга поможет вам разобраться в важнейших механизмах и подходах.

Карл Ричардс

Издательство: «Эксмо», 2021

Еще одна книга об основах основ. Благодаря ей вы сможете разобраться, куда на самом деле уходят ваши деньги, поставить финансовые цели и перестать жить от зарплаты до зарплаты. А еще научитесь относиться к деньгам рационально, не поддаваясь сиюминутным желаниям.

Ирина Марьевич

Издательство: «Интеллектуальная литература», 2022