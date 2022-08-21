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1 час назад

Психолог дал рекомендации при разговоре с ребенком о лишнем весе

Мослента

Рекомендации при разговоре с ребенком о лишнем весе читателям своего Telegram-канала дал кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Он посоветовал не зацикливаться на теме физической формы и ЗОЖ, как не способствующих правильному отношению детей к еде и собственному телу.

Эксперт объяснил, как говорить с ребенком о лишнем весе
Фото: МослентаМослента

«Ни в коем случае нельзя говорить с ребенком или подростком о его лишнем весе в контексте привлекательности, успеха или принятия окружающими. Любые разговоры на эту тему должны строиться исключительно вокруг здоровья», — написал он.

При правильном построении разговора Долгов советует, например, попросить ребенка научить вас физическим упражнениям, аргументируя это пользой для здоровья. Можно попросить помочь наладить пищевые привычки или вместе сходить в магазин и купить полезные продукты. Личный пример, по словам психолога, очень важен.

Ранее проблемы в работе щитовидной железы назвала основной причиной невозможности похудеть врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева.

Психология,Наталья Зубарева,Денис Долгов,
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