Эксперт объяснил, как говорить с ребенком о лишнем весе

Рекомендации при разговоре с ребенком о лишнем весе читателям своего Telegram-канала дал кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Он посоветовал не зацикливаться на теме физической формы и ЗОЖ, как не способствующих правильному отношению детей к еде и собственному телу.
«Ни в коем случае нельзя говорить с ребенком или подростком о его лишнем весе в контексте привлекательности, успеха или принятия окружающими. Любые разговоры на эту тему должны строиться исключительно вокруг здоровья», — написал он.
При правильном построении разговора Долгов советует, например, попросить ребенка научить вас физическим упражнениям, аргументируя это пользой для здоровья. Можно попросить помочь наладить пищевые привычки или вместе сходить в магазин и купить полезные продукты. Личный пример, по словам психолога, очень важен.
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