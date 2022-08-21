Эксперт объяснил, как говорить с ребенком о лишнем весе

Рекомендации при разговоре с ребенком о лишнем весе читателям своего Telegram-канала дал кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Он посоветовал не зацикливаться на теме физической формы и ЗОЖ, как не способствующих правильному отношению детей к еде и собственному телу.