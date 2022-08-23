Какие фразы обесценивают труд

Обесценивание на работе может демотивировать, расстраивать и даже тормозить развитие сотрудника. Например, если его идеи постоянно отвергают или не рассматривают вовсе, человек станет менее инициативным. Рассказываем о случаях обесценивания в работе.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Что такое обесценивание

Видео дня

С обесцениванием сталкивался практически каждый, причем еще в детстве. «А почему не 5?», «Что за бред ты несешь», «Я лучше тебя знаю, что делать», — говорили родителю ребенку и тем самым принижали его идеи, достижения. С подобными ситуациями можно столкнуться и на работе. Но прежде чем мы их опишем, разберемся с самим термином.

В книге издательства Individuum «Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности» дается следующее определение: обесценивание — это ситуация столкновения с чужим демонстративным и унижающим собеседника превосходством, в некоторых случаях специально подчеркиваемым как норма в системе взаимоотношений — семейно-бытовых, профессиональных и так далее.

Обесценивание можно рассматривать и как психологический защитный механизм. Допустим, человек испытывает зависть, вину, боль и, не желая принимать эти чувства, стремится создать иллюзию собственной значимости за счет обесценивания. Например, коллега реализовал проект, который вы давно хотели сделать, но не решались. И вместо того, чтобы поблагодарить или похвалить другого, вы говорите: «С этим бы любой справился» или «Ничего особенного здесь нет». Еще одно применение обесценивания — манипуляция. Например, начальник намеренно принижает достоинства сотрудника, чтобы смотивировать его и заставить работать еще больше. Прежде чем найти выход из подобных ситуаций, стоит научиться их распознавать.

Случаи обесценивания в работе

Обесценивание собственного труда

Допустим, коллега восхищается вашим недавно реализованным проектом, а вы в ответ говорите: «Он не получился таким, как я задумывал», «На самом деле он не так хорош», «Я недоволен результатом». Подобными реакциями обесценивается не только ваш труд, но и мнение человека, который положительно о нем отозвался. Возможно, вы гордитесь проектом, но не хотите это признавать. Неумение принимать комплименты связано с неустойчивой самооценкой.

Обесцениваем мы собственный труд и простой фразой «не за что», тем самым не признавая благодарность другого человека и лишая себя эмоциональной награды.

Непрошеные советы

Если человек не запрашивает обратную связь у вас и это не входит в ваши обязанности как менеджера, руководителя, то не стоит давать какие-либо оценки. Возможно, вы желаете дать какую-то полезную рекомендацию, чтобы облегчить или улучшить работу коллеги, — тогда вежливо спросите, не против ли человек выслушать ваш совет.

Непрошеные оценки

Порой непрошеные оценки можно получить и по поводу внешнего вида: «Выглядишь уставшим», «Тебе бы в отпуск», «Кажется, ты похудел». Подобные комментарии вряд ли окажутся полезными, но могут негативно повлиять на настроение человека.

Игнорирование эмоций

«Эмоции оставьте дома» — такие фразы можно услышать в некоторых офисах. Ее говорят руководители, которые считают, что эмоции мешают работе. Но это часть рабочего процесса, и порой эмоции могут дать, наоборот, дополнительную энергию для того, чтобы реализовать проект.

Некорректные сравнения

С этим могут столкнуться новые члены команды, которых сравнивают с бывшими сотрудниками на той же самой должности. Например, могут сказать: «А вот он подобных ошибок не совершал», «Он, в отличие от тебя, делал быстрее». Стоит учитывать, что новому сотруднику, во-первых, нужно время для адаптации и, во-вторых, он обладает другими качествами и в чем-то может быть лучше или хуже другого. Положительные стороны также важно отмечать, но подобные высказывания обесценивают.

Игнорирование предложений, инициатив

Если сотрудники предлагают какие-то идеи, обсуждение которых постоянно откладывают на потом, то вскоре инициативности станет меньше. Даже если предложение не подходит, стоит объяснить причину.

Принижение достижений

«Молодец, но это твоя работа», «Так и должно быть», «Другого результата мы и не ожидали» — подобные высказывания обесценивают достижения человека. Выполнение привычных обязанностей вполне может быть поводов для похвалы.