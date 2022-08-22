Психолог дала советы, как справиться с постотпускным синдромом

— Договоритесь с друзь­ями сходить после работы в кино, в театр, в гости. Отправьтесь в парк, на картинг, на шопинг. И конечно, обязательно нарядитесь на работу так, чтобы все могли оценить ваш потрясающий загар, — отметила она в комментарии aif.ru.