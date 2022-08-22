Психолог дала советы, как справиться с постотпускным синдромом

Клинический психолог Ирина Черкасская дала советы, как справиться с постотпускным синдромом и вернуться к работе.
Эксперт посоветовала запланировать возвращение на работу не с понедельника, а ближе к выходным. Кроме того, в первую неделю после отпуска стоит придумать себе приятные планы на вечер.
— Договоритесь с друзьями сходить после работы в кино, в театр, в гости. Отправьтесь в парк, на картинг, на шопинг. И конечно, обязательно нарядитесь на работу так, чтобы все могли оценить ваш потрясающий загар, — отметила она в комментарии aif.ru.
Офисным работникам стоит остерегаться гиподинамии. В отпуске люди много гуляют, а во время рабочего дня большую часть времени проводят в сидячем положении. Поэтому стоит выходить на прогулки в течение дня или ходить на работу пешком.
Постотпускной синдром, как правило, проходит максимум через 2–3 недели, добавила Черкасская.