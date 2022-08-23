Психотерапевт рассказал, что делать при разладе с партнером

Российский психотерапевт-сексолог-психиатр, автор системы психосоматической реабилитации человека Артем Толоконин рассказал, что делать в случае, если партнер перестал устраивать.

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Специалист отметил, что зачастую разлад между партнерами наступает в результате каких-либо поступков одного из них, из-за чего возникает сильное напряжение. В первую очередь в таком случае необходимо разобраться с самим собой, выяснить, что не нравится в человеке, выписать раздражающие черты, выделить основные и вторичные.

Также, по словам психиатра, можно написать список претензий к себе или своей жизни, поскольку довольно часто претензии к партнеру могу символизировать замаскированное недовольство собой.

После анализа претензий к партнеру и к себе нужно пробовать выстраивать диалог с избранником, главное – говорить правду о своих чувствах, дискомфорте и о том, что хотелось бы изменить. Сексолог подчеркнул, что не стоит начинать разговор с обвинений и указания на недостатки.

– Удивительно, но отсутствие диалога зачастую является "нормой". Пары годами не разговаривают и копят в себе претензии и обиды, боясь начать о них говорить. <...> Страх диалога – ошибочное решение, – сказал Толоконин.