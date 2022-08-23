Когда настает пик одиночества в жизни человека

У этого ощущения есть несколько «пиков».

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«Одинокая старость», — говорят о людях за 60 лет. Но выяснилось, что старики не так уж подвержены этому неприятному чувству, оно «предпочитает» молодых людей. Недавние исследования американских учёных показали, что чаще всего с одиночеством сталкиваются парни и девушки 20-22 лет. Но здесь есть нюансы.

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Учёные не брали в расчёт комфортное и естественное уединение человека ради отдыха и рефлексии. Они учитывали только тот спектр эмоций и действий, который мешает полноценно жить: щемящую тоску, страх так и не обрести любовь и друзей, ощущение ненужности и никчёмности, заполнение внутренней пустоты беспорядочными связями и половыми контактами. Именно такое одиночество оказывает негативное влияние на людей, существенно подрывая здоровье.

— Павел Раков, психолог, коуч. Создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура».

Первый пик одиночества встречают люди 20-25 лет

Проведя онлайн-опрос почти трёх тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет, учёные обнаружили, что первый пик одиночества приходится как раз на молодость. И это неудивительно, бывшие студенты только начинают входить во взрослую жизнь.

Они завершают учёбу в вузе, женятся и выходят замуж, пытаются найти работу, сталкиваясь с постоянными отказами и работая за копейки, начинают строить карьеру и пытаются примирить свои амбиции с реальностью. Фактически одиночество стучится в дверь ко всем, кто переживает так называемый кризис четверти жизни, приходящийся на 20-25 лет.

Дело в том, что зачатки мудрости не приходят с совершеннолетием. Психологи давно пришли к выводу, что классификацию возрастных градаций стоит пересмотреть. А социологи выделяют пять признаков начала реальной взрослой жизни – получение профессии, сепарация от родителей, заработок, который помогает обеспечивать хотя бы себя самого, вступление в брак и появление детей.

Как правило, к 20 годам у молодых людей выполнено от силы два пункта. Потому некоторые учёные ввели такое понятие, как «постподростки». И эта категория – самые одинокие люди. Когда мы пребываем во временном уединении, нас настигает осознание своей «неидеальности».

Одни болезненно реагируют на успешных блогеров в соцсетях, другие впадают в уныние, прочитав современных философов. Но и те и другие слабо верят, что сумеют вообще чего-то достичь в этой жизни, попутно приобретая синдром самозванца.

При этом молодёжь не знает, с кем поделиться своими проблемами. Сложно говорить о таком с родителями, от которых поскорее хочется отделиться. Но и с друзьями поговорить по душам тоже не очень-то получается. Ведь человек, сам переживающий подобное прямо сейчас, вряд ли чем-то сможет помочь. И только к 30 годам состояние постепенно выравнивается, и постподростки наконец-то обретают реальные цели, а также методы, которые помогают их достичь.

Второй пик одиночества наступает в 40-50 лет

Он также связан с возрастным кризисом, но уже середины жизни. Это время посылает многим мужчинам седину в бороду и беса в ребро. Действительно, часто сорокалетние джентльмены уходят от своих жён к девушкам, которые лет на 15-20 лет младше, пытаясь таким образом хоть чуть-чуть продлить ускользающую молодость. Женщины среднего возраста обзаводятся разнообразными хроническими заболеваниями и встречают климакс.

Но что подкашивает ещё сильнее, так это парад смерти. Начинают уходить из жизни родители, старшие товарищи, некоторые друзья. Дети наконец-то выросли и выпорхнули из семейного гнезда, но очень сложно представить, а что теперь-то делать?

Прежний ритм жизни с беспокойствами и волнениями за сына или дочь сменяется более размеренным этапом, но люди к этому не готовы. Чем занять себя? А насколько я хорош как родитель? Кому дарить нерастраченное материнское тепло? Неужели этот организм и тело уже «не починить»? И вообще, откуда взялись эти глубокие морщины? Эти и другие вопросы долгое время занимают головы тех, кто переживает кризис среднего возраста и сопутствующее ему одиночество.

Интересный факт: к 60 годам люди перестают ощущать себя оторванными от жизни и общества. Вместе с этим круглым числом приходит мудрость и понимание жизни, а также развивается эмпатия и сочувствие. К тому же внуки не дают заскучать дедушкам и бабушкам, которые словно получают второе дыхание, частенько подменяя родителей по выходным.