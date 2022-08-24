Психолог дала совет, как не страдать из-за конца лета

"Либо человек все время работал, и это время года пролетело мимо него. Либо он просто провел эти три месяца не так, как ему хотелось. Сейчас август, а впереди нас ждет довольно теплый сентябрь. Поэтому есть возможность в ближайшие недели наполнить себя положительными «солнечными» впечатлениями. Есть такая техника, которая называется «психологический кармашек». И в этот самый кармашек вы должны вместить как можно больше самых лучших впечатлений о лете. То есть нужно успеть накопить максимальное количество эмоций".