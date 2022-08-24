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54 минуты назад

Сексолог рассказала, почему женщины не получают удовольствие в постели

Мира Маркина

Врач-сексолог, психолог Каролина Путинцева назвала причины, по которым женщины могут не получать удовольствие от интимной жизни с партнером. Об этом пишет "Лента.ру".

Названы причины неудовлетворенности женщин в постели
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам специалиста, одна из причин - это строгое воспитание родителей. В детстве и юности девочке запрещали общаться с противоположным полом, говоря, что "у мужчин только одно на уме" и что лучше оставаться невинной.

Еще одна причина - обилие комплексов, которое проявляется в виде стеснения, неуверенности в себе и мыслях, что она не достаточно хороша для партнера. Проблемы с получением удовольствия могут быть, если бывший мужчина нанес девушке психологическую травму.

Интим не будет доставлять радости, если женщина не изучает свое тело и сексуальность, не прислушивается к своим желаниям и фантазиям.

Проблемой может быть и дезадаптивная мастурбация, когда женщина привыкла получать удовольствие посредством стимуляции и не может достичь его с мужчиной.

Однако сексолог заверила, что все можно решить, если обратиться к специалисту: гинекологу или эндокринологу - при проблемах со здоровьем, психологам и сексологам - при психологических травмах.

Ранее мы рассказывали о том, как менялся секс в СССР.

Психология,
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