4 популярных ночных кошмара: как их трактовать

Каждой из нас время от времени снятся кошмары. Но если одним удается отстраниться от неприятных сновидений, то другим кошмары по-настоящему отравляют жизнь и мешают нормально функционировать.

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Подробнее о популярных сновидениях и о том, как их можно трактовать – в материале "Рамблера".

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Потеря зубов

Во сне вы чувствуете, как резко начинаете терять зубы, они буквально сыпятся как песок, что вызывает ужас. По мнению психолога и эксперта по интерпретации снов Майкла Леннокса, данное сновидение говорит о чувстве незащищенности. Зубы нужны нам для того, чтобы жевать и улыбаться. Если они начинают сыпаться, это значит, что мы лишаем себя возможности есть – заботиться о себе, а также радоваться жизни и наслаждаться ею.

Неудачный побег

В этом сне человек пытается скрыться, сбежать от кого-то (это может быть монстр, маньяк или другое нечто), но его попытки оборачиваются провалом. По словам Келли Балкли, исследовательницы снов и автора книги "Введение в психологию сновидений", если вам снится нечто подобное, важно понять – что в своей жизни вы считаете неизбежным? Нередко данное сновидение провоцирует чувство уязвимости в реальной жизни, страх какого-то события, от которого хочется сбежать.

Смерть близкого человека

Если верить приметам, это сон-перевертыш – иными словами, он говорит о том, что человек, смерть которого вы увидели во сне, проживет долгую и счастливую жизнь. Но у психологов иное мнение на этот счет.

Леннокс считает, что данное сновидение говорит об изменении отношения к человеку, смерть которого вы увидели. Необязательно в худшую сторону, но эта перемена окажет влияние на того, кто сон увидел.

Вождение

У этого сна могут быть разные детали, но одна неизменна – вы за рулем. Нахождение в роли водителя является метафорой контроля над собственной жизнью.