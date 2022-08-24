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1 час назад

Психолог назвала эффективные способы повысить уверенность в себе

Lenta.ruиещё 1

Существуют эффективные способы, помогающие повысить уверенность в себе, утверждает психолог Чики Дэвис. Некоторые из них она назвала в статье для Psychology Today.

Психолог назвала эффективные способы повысить уверенность в себе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для начала, по словам Дэвис, необходимо поработать над своими негативными установками. Она советует выявить ограничивающие убеждения о себе и противопоставить каждому из них позитивное убеждение.

«Например, вы можете сказать себе: "Я добрая, умная, целеустремленная", и так далее»,

— предлагает психолог.

Следует напоминать себе не только о своих достоинствах, но и об умениях и способностях. При этом, как отметила Дэвис, важно проявлять сострадание к самому себе и с сочувствием относиться даже к своим негативным сторонам и качествам.

В заключение эксперт посоветовала с оптимизмом смотреть в будущее. Для тренировки этого навыка она рекомендует выполнять упражнения на визуализацию. Например, представлять идеальную версию себя и своей жизни в будущем или фантазировать о том, как вы достигнете всех своих целей.

«Это поможет вашему разуму привыкнуть к идее, что вы можете достичь успеха, и позволит вам чувствовать себя увереннее в стремлении к своим целям»,

— заключила Дэвис.

Психология,
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