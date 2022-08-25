9 способов казаться глупее, чем есть. Вредные советы

Давать непрошенные советы

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Привычка давать непрошеные советы — повальное увлечение среди офисных сотрудников. Явление настолько распространено, что ему посвящают целые книги. Одна из последних — «Ловушка советов» Майкла Бунгэй Станьера.

Видео дня

Популярность кроется в стереотипе об успешном успехе: если человек — лидер, то у него есть ответы на все вопросы и он буквально обязан раздавать советы направо и налево. Но реальность такова, что, если хочется стремительно упасть в глазах собеседника, дайте ему совет — особенно если он не просил об этом.

«Будем честны: часто сотрудники невысокого мнения о своих руководителях. Бывает, что подчинённый даёт советы руководству при условии, что его не спрашивали. Очень часто такой человек попадает "мимо", так как не видит картины целиком или не обладает нужным опытом. Ведь каким-то образом человек стал руководителем, значит, в чём-то он разбирается и является профессионалом», — пояснила Виктория Хорошилова.

Рука об руку с этой вредной привычкой идёт целый ряд других: говорить только о себе, постоянно перебивать и высказывать замечания, даже если это напрягает других, не уметь слушать, рассказала психолог, кандидат философских наук Марина Майорова.

Чтобы не опростоволоситься, лучше что-то советовать или предлагать только тогда, когда об этом попросили. При этом стоит заранее сделать оговорку о том, что, возможно, не видите всей картины, поэтому можете ошибиться.

Притворяться беспомощным

Когда человеку дают простейшую задачу, а он разводит руками и спрашивает: «А как мне это сделать?» — это манипуляция, которая вызывает раздражение у всех вокруг. Большинство руководителей хотят услышать именно от сотрудника, как он решит задачу, и не горят желанием разбираться в этом самостоятельно.

Для того чтобы сыскать славу «глупого» сотрудника, на которого нельзя положиться, смело говорите на каждую задачу, что не знаете, как её сделать, посоветовала Хорошилова. Поможет и стратегия, когда задаёшь как можно больше вопросов, особенно неуместных или одних и тех же, боишься, сомневаешься — и, не стесняясь, демонстрируешь это, добавила Майорова.

Произвести хорошее впечатление тут не так сложно: берите ответственность на себя и разбирайтесь в вопросе самостоятельно. Если задача действительно выходит за рамки профкомпетенций, можно об этом сказать и проконсультироваться по этому вопросу с профильным специалистом в вашей компании. В противном случае можно найти курсы и попросить руководителя организовать дополнительное обучение.

Стыдиться и смущаться на ровном месте

Почаще говорите «Ой, как мне неудобно» или «А я не помешаю?». Ведь эти вопросы сигнализируют о неуверенности человека, а вовсе не о его вежливости. К этой же категории относится повышенная эмоциональность: чтобы произвести неизгладимое впечатление, можно заплакать без видимой причины, обидеться и убежать.

А как правильно? Когда человек хочет войти или присоединиться к разговору, спрашивая, не помешает ли он, то делает акцент на том, что не уверен, имеет ли право войти или присоединиться. Это маркер стыда, который нужно фиксировать и избавляться от него в ситуациях, которые к стыду не имеют отношения, советует Хорошилова.

Постоянно просить извинения

Верный способ вызвать раздражение у окружающих — это вести себя неловко, заискивать, улыбаться и рассыпаться в извинениях.

«Это тоже манипуляция, таким образом человек неосознанно даёт понять: "Ну что с меня взять, я вот весь такой нерасторопный". Остаётся только сжалиться над ним и отпустить», — сказала Хорошилова.

Если цель человека — побыстрее уйти со встречи, то просите прощения, заискивайте и улыбайтесь. Если нет — стоит привести себя к спокойному и нейтральному состоянию.

Сыпать умными словами, не зная их значения

«Сторнировать», «чистая прибыль», «когнитивный», — чаще используйте в своей речи термины, в которых не разбираетесь глубоко. Так есть шанс наткнуться на знатока, который задаст вопрос, и умничающий человек «поплывёт».

Избежать такого конфуза просто. Достаточно не использовать умных и незнакомых слов, а если хочется блеснуть умом — подготовьте теоретическую базу, чтобы точно знать, о чём говорите, посоветовала Хорошилова.

Вести себя слишком раскованно

Отсутствие чувства такта и воспитанности, а также попытки сунуть нос в чужие дела — всё это украсит любого человека, который охотится за репутацией глупца. Помогут и подробные рассказы о своей личной жизни — особенно на совещании, когда собралось как можно больше слушателей.

«Такой человек очень громкий, и его слишком много: он бегает, прыгает, отвлекает и мешает, окружающие сильно устают от него, как от гиперактивного ребёнка. Часто — не умеет считывать информацию с невербалики оппонента, что приводит к тому, что человек не считывает намеки и даже насмешки со стороны окружающих», — добавила Марина Майорова.

Как не наступить на эти грабли? Если хочется, чтобы к вам отнеслись серьёзно, ведите себя как взрослый и не нарушайте чужие границы, пытаясь разузнать про личную жизнь.

Суетиться и ничего не успевать

Такой человек звонит коллеге по 100 раз, берёт на себя все задачи, бежит, у него всё горит, он громко разговаривает и ничего не успевает. Всё, чтобы создать образ занятого и незаменимого сотрудника. Но в глазах других выглядит неорганизованно и непрофессионально.

Как правило, такое поведение свойственно человеку, который находится в тревоге, пояснила Хорошилова. Если справиться с пагубным чувством не удаётся, помогут советы по самопомощи.

Постоянно жаловаться

«Этот контрагент такой странный!», «Сотрудники этого отдела безответственные, как вообще можно так работать!», «Эти новые правила по ведению CRM бесполезные! Кому вообще это нужно?» — используйте эти фразы, и титул недалёкого человека станет чуть ближе.

Люди, которые постоянно жалуются, выглядят безответственными: им не хватает навыков критического мышления для того, чтобы найти выход, добавила Майорова. Зато они всегда и во всём винят окружающих и ищут виноватых.

Жалобы — плохой способ поддержать разговор, так как «нагружают» собеседника необходимостью выслушивать, сказала Хорошилова. Вместо жалоб лучше придумать, как решить проблему.

Постоянно быть на позитиве

Это нормально — быть в разном настроении. Когда человек всегда «на позитиве» и улыбается, это скорее пугает и создаёт впечатление того, что с ним что-то не то.

«Гораздо естественнее быть разным. Ведь люди неосознанно чувствуют фальшь: если на самом деле у человека плохое настроение, он чем-то расстроен, но по-прежнему улыбается и шутит, это путает людей и они относятся к нему настороженно», — пояснила Хорошилова.

Вместо того чтобы быть позитивным 24/7, примите факт, что никто от вас этого не требует. Можно быть злым, грустным или обиженным. Это честнее и проще.

Так как же себя вести, чтобы не прослыть глупцом?

Советы от Марины Майоровой