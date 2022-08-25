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1 час назад

Психолог дал советы, как подготовиться к собеседованию

Вечерняя Москва

Психолог, коуч, НЛП-тренер Дмитрий Эснер поделился советами, как успешно пройти собеседование при трудоустройстве.

Психолог дал советы, как подготовиться к собеседованию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что перед собеседованием важно снять эмоциональное напряжение и повысить состояние уверенности. Каждый человек, даже если у него нет психологической подготовки, знает способы, как ввести себя в ресурсное состояние.

— Банально попрыгать, потанцевать, прогуляться перед собеседованием, пройтись пешком, чтобы поднять уровень энергии, — посоветовал психолог в комментарии Общественной Службе Новостей.

Не стоит обесценивать имеющийся опыт. Перед собеседованием необходимо выписать все свои заслуги и ситуации, где человек вышел победителем.

Эснер добавил, что не стоит принимать отказы близко к сердцу. Когда человек не умеет воспринимать отказ и считает, что с ним что-то не так, то начинает саботировать дальнейшие попытки найти себе работу.

Психология,
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