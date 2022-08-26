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27 минут назад

Психолог предупредила о последствиях развода для пожилых родителей пары

Lenta.ruиещё 1

Родители разводящихся супругов заново проживают собственное травматичное прошлое, рассказала психолог, гештальт-терапевт Ольга Мошенская. О последствиях развода для пожилых родителей пары она предупредила в беседе с «Аргументами и фактами».

Как развод может повлиять на пожилых родителей пары
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психолог объяснила, что старшее поколение при разводе детей начинает тревожиться как за своего взрослого ребенка, так и за внуков.

«В любом случае стабильность и определенность в расширенной семье сменяется состоянием неопределенности и тревоги за своих взрослых детей»,

— добавила она.

Мошенская указала на то, что пожилые родители часто эмоционально сближаются с партнерами своих взрослых детей и при разводе, особенно с обрывом отношений между экс-супругами, могут начать испытывать сильные негативные чувства.

«Возможно, вам действительно жаль терять близкие отношения с этим человеком. Или же стоит поискать, кого или что, какую ситуацию вы проецируете из своего опыта на происходящее в жизни вашего взрослого ребенка»,

— объяснила психолог, добавив, что такими травматичными ситуациями могут быть расставание, аборт, потеря ребенка, смерть близкого человека.

Специалист порекомендовала старшим родственникам не пытаться исправить ситуацию, а прожить свое бессилие и невозможность влиять на происходящее.

«Старшему поколению важно позаботиться о себе самим или пойти на терапию. Это в том числе поможет проверить, насколько чувства, возникающие в ситуации, чистые и не примешиваются ли туда какие-то свои непрожитые, неотгореванные истории из прошлого»,

— подытожила Мошенская.

Психология,
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