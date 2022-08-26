Психолог рассказал, какие звездные пары женятся ради продвижения

Поющая телеведущая Ольга Бузова остро отреагировала на предложение экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова помириться. В своем Telegram-канале артистка опубликовала «официальное письмо», обращенное к бывшему мужу. В нем она заявила, что не заинтересована в нем как в друге, а также подчеркнула, что ее мало волнуют любые проекты, связанные с Тарасовым. Она уточнила, что в ее сердце, рабочем графике и жизни нет для него места. «Вечерняя Москва» узнала у звездного психотерапевта и психолога Евгения Фомина, почему большинство звездных пар, несмотря на развод, продолжают устраивать перепалки в медиапространстве, и возможна ли любовь «без купюр» в подобных союзах хотя бы на первоначальном этапе отношений.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам Фомина, чувство любви медийным личностям, как и любому человеку, не чуждо. Однако выстроить здоровые отношения двум знаменитым людям, как правило, мешает их собственное эго.

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— Конечно, не все звезды женятся и выходят замуж исключительно с целью пиара и хайпа. Имеются и таковые, безусловно. Но причислять все звездные браки к данной категории я бы не стал, — сказал психоаналитик.

Он также подчеркнул, что зачастую любящие друг друга знаменитости стараются до последнего не выносить сор из избы, чтобы не привлекать излишнего внимания к внутрисемейным проблемам. Тем более если хайпа и без того хватает.

— Понять, что пара пошла под венец только ради продвижения самих себя, можно сразу, — заметил Фомин. — Такие «влюбленные» не упускают ни одной возможности для самопиара. Путем частых скандалов и чудовищных выходок на публике они постоянно привлекают объективы камер в свою сторону. Они будут использовать максимально любые средства продвижения, лишь бы их имена не сходили со страниц прессы.

Те влюбленные, которые испытывают светлые чувства друг к другу, но понимают, что их совместный союз терпит поражение, тихо расходятся без привлечения папарацци, громких заголовков в глянце и многосерийных ток-шоу, заметил собеседник «ВМ».

— Если экс-супруги, которым, в принципе, уже ничего не нужно друг от друга, внезапно устраивают дебаты, это означает, что кому-то из них или им обоим понадобилось внимание, чтобы напомнить о себе, — сказал Фомин.