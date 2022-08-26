Психотерапевт дала рекомендации по отстаиванию личных границ

Рекомендации по отстаиванию личных границ в разговорах дала в интервью «Мосленте» психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина. Для начала она посоветовала научиться чувствовать себя и определить темы, которые не следует обсуждать с людьми.

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«Изначально нужно вырабатывать чувствительность к сигналам тела и ощущениям внутри себя. Научитесь чувствовать каждую часть тела, вплоть до кончиков пальцев рук и ног. Ваша энергия — это защита по умолчанию», — объяснила она. Для укрепления собственной энергетики она советует дыхательные практики: медитацию, йогу.

Толоконина советует научиться отвечать в диалогах так, чтобы окружающие однозначно понимали вашу позицию по любой теме, а также стараться самостоятельно задавать вопросы. Кроме того, эксперт рекомендует прямо объяснить собеседнику, что существуют вопросы, на которые вы не готовы отвечать.