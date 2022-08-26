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2 часа назад

Психотерапевт дала рекомендации по отстаиванию личных границ

Мослента

Рекомендации по отстаиванию личных границ в разговорах дала в интервью «Мосленте» психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина. Для начала она посоветовала научиться чувствовать себя и определить темы, которые не следует обсуждать с людьми.

Психотерапевт дала рекомендации по отстаиванию личных границ
Фото: МослентаМослента

«Изначально нужно вырабатывать чувствительность к сигналам тела и ощущениям внутри себя. Научитесь чувствовать каждую часть тела, вплоть до кончиков пальцев рук и ног. Ваша энергия — это защита по умолчанию», — объяснила она. Для укрепления собственной энергетики она советует дыхательные практики: медитацию, йогу.

Толоконина советует научиться отвечать в диалогах так, чтобы окружающие однозначно понимали вашу позицию по любой теме, а также стараться самостоятельно задавать вопросы. Кроме того, эксперт рекомендует прямо объяснить собеседнику, что существуют вопросы, на которые вы не готовы отвечать.

«Если вы не понимаете скрытые мотивы собеседника, или вам кажется, что вы можете наговорить ему много лишнего, возьмите паузу, скажите, что вам необходимо отлучиться. После возвращения смените тему. Дискомфорт приносят не только неприятные слова и неудобные вопросы, но и сам факт нарушения наших личных границ. После того как вы начнете избирательно впускать людей в собственное пространство, с вами останутся лишь те, кто готов считаться с вашими правилами», — объяснила она.

Психология,
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