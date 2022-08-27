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1 час назад

Россиянам рассказали, какие установки не дают больше зарабатывать

Мир24

Предприниматель и коуч Яна Логвина рассказала, какие установки блокируют поступление денег, передает «Мослента».

Какие установки не дают больше зарабатывать
Фото: Мир24Мир24

По словам Логвиной, одна из таких установок звучит как «деньги – зло». Коуч советует избавиться от нее и рассматривать деньги как хороший инструмент для достижения целей, ведь они дают свободу выбора, перемещения, независимость и комфорт.

Вторая неправильная установка, по мнению Логвиной – «Чтобы много зарабатывать, нужно много работать». По ее словам, при хорошем заработке возрастает ответственность, но часы работы могут сократиться.

Логвина также отметила, что от высокого заработка многих останавливает скромность, неуверенность в себе и сравнение себя с другими.

Психология,
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