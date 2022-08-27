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1 час назад

Психологи выяснили, что ускорение обучающих видео утомляет

Газета.Ru

Психологи из Университета штата Иллинойс показали, что эффективность обучения не снижается при увеличении скорости воспроизведения видео, но может повышать нагрузку на человека. Работа опубликована в Journal of Experimental Psychology: Applied.

Психологи выяснили, что ускорение обучающих видео утомляет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые создали набор обучающих видеороликов и проверили на добровольцах, как хорошо они усваивают информацию из видео при увеличении скорости. Увеличение скорости в два раза не снизило эффективность обучения, но даже небольшое ускорение в 1,5 раза существенно повышало субъективную нагрузку на зрителей.

На втором этапе ученые показали участникам видео с более избирательным ускорением, которое включалось во время пауз, медленной речи или проговаривания неважной информации. Эти видео оказались такими же эффективными по времени, как и видео со скоростью 150%, но участники оценили их как более комфортные.

За последнее десятилетие видеоролики стали популярными инструментами обучения. Многие сайты предлагают воспроизведение роликов с более высокой скоростью. Хотя предыдущие исследования показали, что умеренное превышение скорости может не мешать обучению, мало кто проверял увеличение скорости на 200%. Кроме того, даже если обучение не ухудшается из-за превышения скорости, степень, в которой пользователи находят увеличение скорости утомительным и/или неприятным, была неизвестна.

Психология,
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