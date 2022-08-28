Ученые выяснили, почему нарциссы чаще остальных верят в конспирологию

Ученые выяснили, почему нарциссы более склонны к конспирологическому мышлению и вере в теории заговора, чем остальные люди, сообщается в журнале Current Opinion in Psychology со ссылкой на исследование ученых из Кентского университета, Польской академии наук и Кембриджского университета.

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В сообществе психологов считают, что нарциссы придерживаются убеждений о собственном превосходстве и полагают, что у них есть привилегии, которые возвышают их над другими людьми. Для них характерны следующие черты: невротизм, антагонизм и агентная экстраверсия. Авторы новой научной работы заявили, что именно эти три свойства способствуют конспирологическому мышлению.

Невротизм определяется как склонность к эмоциональной и иррациональной реакции на информацию, что связано с чувством стыда, паранойей и проблемами в отношениях. Под антагонизмом специалисты подразумевают агрессию к другим людям и их точке зрения с целью получить контроль над людьми или событиями. Агентная экстраверсия выражается в напористом поведении. Она, как правило, сочетается с уверенностью в себе и умением очаровывать.

Исследователи полагают, что паранойя, характерная для нарциссов, способствует принятию теорий заговора, а установление контроля становится более острым в трудные времена с большим уровнем неопределенности, например, при пандемии. Нарциссы могут ухватиться за самые диковинные заявления, и они заставляют их чувствовать контроль над собственной жизнью. Антагонизм позволяет таким людям отвергнуть чужие аргументы, даже самые обоснованные, в целях самозащиты. Эта черта также уменьшает склонность к когнитивным размышлениям, что делает людей более наивными.