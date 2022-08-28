Россиянам посоветовали не строить несбыточных ожиданий

Чтобы не впасть в депрессию в начале осеннего сезона необходимо не строить несбыточных ожиданий и не привязывать события в жизни к сезону. Также необходимо выстроить режим сна, а затем научиться отслеживать изменения внутренних состояний. Эти и другие рекомендации дала психолог Юлия Курзанова в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Надежды на следующий сезон

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«Мы часто возлагаем большие надежды на будущий период: похудею и надену красивый наряд, наведу порядок на даче и огороде, тогда и позову друзей, сделаю ремонт в квартире. Продолжать можно бесконечно. Так мы строим планы, привязываясь к каким-то событиям, возможно даже несбыточным. А если такое событие не случилось, то и дальше ничего не произойдет, думаем мы. А происходит это лишь потому, что вы создали какую-то условность, мешающую получить результат в виде кусочка ежедневного счастья», — рассказала психолог.

Курзанова объяснила, что из-за неоправдавшихся надежд возникает обида на себя и обстоятельства. Затем человек начинает обвинять себя самого в том, что не смог реализовать задуманное.

В такие моменты мы начинаем себя сравнивать с более успешными людьми, во всяком случае, с теми, кто нам кажется такими, и вспоминаем старые обиды на себя, нереализованные планы и проекты

Юлия Курзанова

Эти процессы приводят к тому, что человек убеждает себя в собственной никчемности, а следом за этим впадает в уныние. При смене сезона, когда начинает ощущаться сокращение солнечного дня, а погода сменяется на более пасмурную, это может закончится депрессией.

«На самом деле в реализации собственных планов нас останавливает только одно: отсутствие веры в себя и как результат, эмоциональное состояние, в котором мы живем каждый день. Или желание кому-то что-то доказать. Когда мы начинаем кому-то что-то доказывать, то чаще всего забываем о том, чего же действительно хочется нам самим. Это касается не только осенней депрессии, это общее состояние, которым характеризуются многие события в жизни человека», — сообщила Курзанова.

Солнце скрывает проблемы

Летом люди склонны не замечать собственных внутренних проблем и противоречий, поскольку световой день больше, а солнце дает больше энергии.

В любое время года человек сам изначально создает себе возможность для движения внутри себя. И качество собственной жизни он тоже создает сам. Просто летом мы все вокруг видим в красивой картинке. В такое время нам меньше всего хочется думать о внутренних проблемах

Юлия Курзанова

Депрессия у человека происходит в тот момент, когда он не может выразить всю свою боль, не может остановить свои опасения или тревоги по какому-либо поводу, сообщила Курзанова.

«Это происходит из-за нехватки энергии на то, чтобы изменить свою реакцию и увидеть мир в ином свете. Когда энергии не хватает, тогда и надо ее восполнять различными способами», — порекомендовала она.

Лечебный сон

В первую очередь для восстановления сил психолог посоветовала высыпаться. Нормальный сон, ее словам, является залогом спокойствия и крепких нервов.

«В жизни много разных событий, которые заставляют нервничать, дергаться, переживать. Вспомните, всегда после стресса хочется свернуться в клубочек и поспать», — пояснила специалист.

Давая своему организму время на перезарядку, человек сможет сократить стресс от внешних факторов, однако это не значит, что он сможет решить при помощи сна свои внутренние проблемы. Психолог посоветовала отслеживать свои состояния в периоды бодрствования. Она порекомендовала не давать им оценку, а просто фиксировать. Если переживания или внутренние вопросы не будут давать покоя длительное время, следует обратиться к специалисту, чтобы качественно изменить свою жизнь и не быть ведомыми тревогами, предложила Курзанова.