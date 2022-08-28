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33 минуты назад

Психологи выяснили, что люди лучше воспринимают вертикально записанные числа

Газета.Ru

Исследователи из Университета Монаша показали, что люди лучше воспринимают числа, если цифры записаны не слева направо, а сверху вниз. Результаты работы представлены в PLOS ONE.

Ученые: люди лучше воспринимают вертикально записанные числа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Порядок чисел от меньшего к большему, записанный по горизонтали, известен как "мысленная числовая линия". Исследования показывают, что люди предпочитают располагать большие числа справа, а меньшие — слева. Но ученые уделяют мало внимания тому, является ли эта мысленная линия горизонтальной.

Чтобы проверить, насколько быстро люди могут обрабатывать числа при различном представлении, ученые показали 73 студентам 2-го курса пары чисел от 1 до 9 на мониторе. Участники должны были указать большее число с помощью высокопроизводительного игрового джойстика с нулевой задержкой.

Оказалось, что участники быстрее сравнивали числа, если они были разделены по вертикали, причем меньшее число было внизу. Это может говорить о том, что наша ментальная числовая линия на самом деле идет снизу вверх, от маленьких чисел к большим. Работа ученых может быть важна для дизайнеров и инженеров, которые проектируют среды, в которых необходимо быстрое принятие решений.

На самом деле, уже сейчас в кабинах самолетов и на площадках фондового рынка числа часто отображаются вертикально. Возможно, их выводы помогут также повысить эффективность раннего образования.

Психология,
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