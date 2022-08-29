Правда ли, что человек с возрастом становится более циничным

Существует стереотип, что со временем люди становятся всё более циничными и ожесточёнными. Исследования при этом показывают, что личность человека действительно может меняться в процессе старения.

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Согласно научным данным, в среднем чем старше становится человек, тем меньше он склонен видеть другие точки зрения или изучать что-то новое. То есть действительно чем больше нам лет, тем более ограниченными мы являемся.

Помимо этого, у пожилых людей уменьшается невротизм (тревожность) и они становятся более покладистыми. Поэтому в целом старики обычно спокойнее, дружелюбнее, доверчивее и приятнее, чем молодые. Также в швейцарском исследовании, в котором участвовали люди старше 80 лет, говорится, что такие люди отличаются удивительным самообладанием и безразличием к старости (то есть неким «пожилым хладнокровием»).

Есть и другая точка зрения среди специалистов. Она заключается в том, что (как утверждает психоаналитик Эрик Эриксон) человек в возрасте 65 лет и старше принимает участие в некой психологической битве между отчаянием и честностью.