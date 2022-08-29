В каких случаях надо менять работу раз в три года

Спустя 3–4 года работы на одном месте при отсутствии ощутимого роста зарплаты и повышения позиции нужно начинать подыскивать подходящие предложения о трудоустройстве, чтобы избежать профессионального выгорания. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал доктор психологических наук Евгений Моргунов.
«Есть эффект «освежения головы», потому что если мы одним и тем же занимаемся десятилетиями, то мы становимся более консервативными, выдаём консервативные решения, теряем свою цену как профессионала», — напомнил специалист.
По его словам, выгоранию больше подвержены представители профессий, чья деятельность наполнена не только социальными контактами, но и сложностями клиентов — врачи, педагоги, социальные работники.