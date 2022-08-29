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23 минуты назад

Психолог рассказал, в каких случаях надо менять работу раз в три года

Секрет Фирмы

Спустя 3–4 года работы на одном месте при отсутствии ощутимого роста зарплаты и повышения позиции нужно начинать подыскивать подходящие предложения о трудоустройстве, чтобы избежать профессионального выгорания. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал доктор психологических наук Евгений Моргунов.

В каких случаях надо менять работу раз в три года
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Есть эффект «освежения головы», потому что если мы одним и тем же занимаемся десятилетиями, то мы становимся более консервативными, выдаём консервативные решения, теряем свою цену как профессионала», — напомнил специалист.

По его словам, выгоранию больше подвержены представители профессий, чья деятельность наполнена не только социальными контактами, но и сложностями клиентов — врачи, педагоги, социальные работники.

Психология,Евгений Моргунов,
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