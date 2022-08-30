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56 минут назад

Психолог перечислила способы перестать терять ключи

Lenta.ruиещё 1

Перестать терять ключи можно, выделив им особое место в доме и повесив на них яркий брелок, рассказала психолог Нур Мубарак. Способы прекратить забывать ключи в разных местах она перечислила в беседе с изданием Metro.

Психолог перечислила способы перестать терять ключи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Особым местом для ключей, по словам Мубарак, может быть красивое блюдо у входной двери или крючок, повешенный специально для ключей.

«Если найдете ключ лежащим где-то еще, просто верните на место. Через несколько дней привычка выработается, и действие станет автоматическим»,

— объяснила она.

Кроме того, продолжила психолог, может помочь яркий брелок — ленточка оранжевого, красного, желтого или другого выделяющегося цвета или большая цепь.

Кроме того, по приходе домой Мубарак порекомендовала сразу класть ключи на место. Она также посоветовала постараться снизить уровень стресса в жизни, так как излишнее нервное напряжение плачевно влияет на качество памяти.

Также, продолжила психолог, можно завести запасную пару ключей и хранить ее на случай форс-мажора. Еще можно снабдить связку ключей электронным маячком, связанным с телефоном.

Психология,
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